內政部預告《平均地權條例》子法　實名檢舉炒房「最高拿1000萬」

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林右昌指出，五項子法在研商過程中，經過多元管道交流與溝通，1至3月邀集相關機關及地方政府研商，為聽取各大業界意見與建議，分別在今年1月9日、3月2日及3月31日邀集相關公會團體進行交流。
林右昌表示，五項新訂子法目的為「打擊投機」、「杜絕炒作」、「確保合法正派經營」；三項政策重點則為「私法人買受住宅許可制」、「限制預售屋與新建成屋換約轉售」、「檢舉獎金制度」。
五項新訂子法明定，一、私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法；二、內政部依《平均地權條例》第79條之1第1項公告私法人免經許可情形；三、預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法；四、預售屋及新建成屋買賣契約得讓與或轉售情形；五、不動產銷售買賣與申報登陸資訊案件檢舉獎勵及法緩提撥運用辦法。
說明「私法人買受住宅許可制」，林右昌指出，私法人原無居住需求，但經統計從2019年起，私法人購買房屋數大幅增加達1萬219戶，到2022年已經倍增至2萬2502戶，根據相關數據顯示，私法人持有住宅有短期進出情形，2022年非不動產及營運業法人持有1年內即出售比率達59.63%，有非常顯著成長，影響到國人權益，因此修法必須加以節制。
其中，《平均地權條例》修法規定，考量私法人執行業務需要，分為「免經許可」、「需經許可」兩種，而「需經許可」取得後應受5年不得移轉限制。
公告免經許可含九項情形，一、公（國）營事業或受政府捐助之財團法人；二、AMC/台灣金聯；三、經紀業買受瑕疵物件；四、法院拍賣；五、文化資產；六、優先購買權；七、都市更新；八、危老重建；九、合建。
另需經許可項目，一、宿舍使用，但不得超過員工人數；二、具規模之出租經營使用，持有同一使用執照內5戶以上；三、衛生福利機構場所使用，例如長照機構等；四、合作社買受住宅，供社員共同使用；五、合建、實施或參與都更、危老；六、其他經內政部公告之用途。
「限制預售屋與新建成屋換約轉售」部分，林右昌指出，為防杜以換約方式加價、轉售，進行短期炒作、牟利，內政部訂定原則簽約後「發生重大事故才能換約」，避免變相炒作，未來購買預售屋必須慎重。
針對公告得申請讓與或轉售情形，包括本人因非自願離職且逾6個月未就業；本人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧；本人或其家庭成員之房屋，因災後毀損而不堪居住、須另行租屋；本人或其家庭成員發生意外事故，致第三人重傷或死亡；買受人死亡，繼承人無意保留；共同買受人間之轉售或讓與。
另無需申請情形，則包括配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之換約；簽約後死亡，其繼承人依法繼承之換約；私法人因合併依法承受，或解散清算後財產歸屬之換約。
至於外界關心「檢舉獎金制度」方面，林右昌說明，該子法希望全民共同協作，精準打擊違規炒作行為。他強調，子法訂定必須嚴謹，採取實名制，且要有具體事證防止不實、浮濫檢舉。
檢舉獎金適用範圍含四點，一、實價登錄逾期或不實申報；二、違反禁止紅單轉售規定；三、違反限制換約規定；四、違反禁止炒作規定。檢舉人則應附3項資料，一、檢舉人個人資料；二、被檢舉人、違規情形、時間、地點；三、足供研判違規行為之具體事證資料。
檢舉獎金比率為實收罰緩30%，每案獎金不超過1000萬元。為防止不實檢舉，檢舉人須採實名制；需提出違規案件人、事、時、地、物具體資料，「偽變造事證則會移送檢調。」
林右昌強調，行政院今下午會將相關子法與法條上網公告，子法預告時間為20天，期間將會持續蒐集各方意見與建議，之後會經法規會審查與部務會議，循程序報行政院核定後正式施行。