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國道休息站美食突搶光！單個80元架上全空：香港、日本人超愛

▲國道休息站內的「阿財客家發粿」近期相當熱銷，有不少民眾都目擊貨架全空的情況。（圖／翻攝Threads）

近期「阿財客家發粿」在香港與日本等地爆紅，不少人猛找代購希望買到這款台灣美食，甚至還有人開出4倍價格也要買到

阿財客家發粿變台灣伴手禮！遊客指定代購、官方示警小心詐騙

▲「阿財客家發粿」是發跡自苗栗銅鑼的超人氣客家傳統米食，更是阿財米食的招牌商品，以濃郁黑糖香氣與軟Q彈牙的口感聞名。（圖／阿財米食官網）

目前通路售價是單個80元，銅鑼總店則是單個70元，倘若遇到低於70元的請留心。另外，若找尋代購管道，也要注意對方提出「提前匯款」、「提供帳戶」等要求

▲阿財客家發粿近期在香港與日本老饕間爆紅，成為許多海外旅客指定的超夯伴手禮。（圖／阿財發粿臉書）

阿財客家發粿哪裡買？全台通路、門市一次看

台灣在地美食豐富多樣，經典小吃如珍珠奶茶、滷肉飯及義美小泡芙不僅深受在地人喜愛，更早已成為外國旅客來台指定必吃與掃貨的熱門伴手禮。但有民眾表示，，已成為外國人眼中的台灣伴手禮。有網友近日在Threads發文，表示最近發現，讓他崩潰詢問「我很好奇阿財發粿到底是誰在掃貨」。貼文曝光後，瞬間引來老饕點出原因，坦言，「香港最近很紅，代購買很多」、「被帶去香港了，最近看到很多代購過去的」、「最近在香港、東京很紅，很多台灣人帶著去國外交流」。「阿財客家發粿」是發跡自苗栗銅鑼的超人氣客家傳統米食，更是阿財米食的招牌商品，在各大國道休息站、高鐵站都可能看到它的身影。據悉，創辦人阿財早在40年前就在苗栗九華山開始做發粿，以黑糖發粿起家，堅持每天凌晨4點製作新鮮發粿，近年來更開發涼糕、九層糕、娘惹糕等客家美食並發揚光大。不少人可能好奇「阿財客家發粿」究竟為何這麼紅？其以濃郁黑糖香氣與軟Q彈牙的口感聞名，，近期更在香港與日本老饕間爆紅，成為許多海外旅客指定的超夯伴手禮。不過提醒民眾，另外針對近期發粿突然爆紅，官方特別警告小心詐騙，表示要特別小心。至於「阿財客家發粿」在哪裡可以買到呢？實際查詢官網資訊，目前在國道一號、國道三號各大服務區，以及高鐵站便利商店皆有販售，若怕買不到的民眾，也可至唯一直營門市「阿財米食」購買。阿財米食（苗栗縣銅鑼鄉樟樹村4之90號）【國道一號】：楊梅服務區、中壢服務區、湖口服務區、三義車亭服務區(國道一號下三義交流道-麥當勞對面)、泰安服務區、西螺服務區、仁德服務區【國道三號】：清水服務區、古坑服務區、東山服務區、關廟服務區台北車站（台北車站所有7-11門市皆有販售）桃園高鐵站7-11新竹高鐵站7-11台中高鐵站7-11嘉義高鐵站7-11台南高鐵站7-11高雄高鐵站7-11竹北市農會7-11高雄三門市7-11夢時代門市