連假開工咖啡優惠！星巴克「買一送一」　全品項「第2杯半價」

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星巴克好康連連，即日起至～5/3(三)，「慶祝7-11 6711店開幕」推出同慶活動，活動期間，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣！僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克：foodomo限定！特大杯「買一送一」
星巴克即日起至5/5的週三到週五，活動全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」優惠。
幫大家試算，「特大杯那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、「特大杯美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」或「客製化」服務。
📌85度C：大杯咖啡「買2送1」
85度C限定5/2咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享「買2送1」，為大家試算大杯美式咖啡平均一杯只要47元，同日還有大杯咖啡系列寄杯卡「買2張送1張」特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於「買20送10」，最高可省990元。
📌康青龍：買一送一
康青龍即日起至5/1，APP會員限定「買一送一」優惠，只要買春夏第一波新品、加入杏仁凍的「杏凍桂花金星」一杯，就免費贈送「碧玉茉莉綠茶」一杯。
📌萬波：4/29～5/1連假！燕麥蘭葉那堤中杯「加1元多1杯」
萬波即將於4/29～5/1連續3天，推出加1元多1件優惠！4/29～5/1連假，限3天至門市現場消費，即可享有「燕麥蘭葉那堤」中杯「加1元多1杯」好康。提醒大家，每間門市有每日限量100組，每人限購1組限制喔！
📌COMEBUY：限5天！荔枝系列「第二杯半價」
COMEBUY早在16年前就推出的荔枝玉露及玉荷冰綠，每到夏天都是熱銷必喝的首選，其中「荔枝玉露」還搭配獨家荔枝凍，清爽有嚼感。
近期COMEBUY還將於5月推出荔枝系列「第二杯半價」限喝5天優惠，分別為勞動節2023/5/1～5/3共3天、及母親節2023/5/14～5/15共2天，至全台COMEBUY現場門市購買荔枝系列手搖飲，可享第二杯半價優惠（以價低者計算）。提醒大家，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。