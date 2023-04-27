連喝2天！星巴克快閃「買1送1」　春水堂贈「珍奶買1送1」優惠券

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星巴克慶祝OPEN 18週年 好友分享，4/28(五)～4/29(六)，活動期間11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🧋春水堂：贈「珍奶買1送1」優惠券
春水堂人文茶館迎接生日慶，推出「春水堂四十周年特刊」分享創業故事、與珍珠奶茶的發明，隨刊附贈「珍奶買1送1」優惠券、「飲品第二杯6折」券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。5/1起正式於春水堂分店開賣，感謝價100元/本（原價250元/本，限量銷售、售完為止）
正式試營運的春水堂桃二航分店，試營運期間祭出消費不限金額、限量贈送珍珠奶茶款或功夫麵款印章明信片乙組。另有多款40生日慶週邊，包括印上珍珠奶茶icon的「春水堂色鉛筆組」，與台灣設計包袋品牌CiPU喜舖合作的「珍珠奶茶隨行包」。