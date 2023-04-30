430國際珍奶日！手搖飲「買一送一」　超過40間優惠一篇喝爆

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飲料控終於等到4/30「國際珍珠奶茶日」！線上平台「你訂」號召37家手搖飲品牌，一起推出珍珠奶茶折扣等限定優惠。即日起至5/3，登入領取「指定珍85折券」，推薦好喝清單包括：CoCo都可「珍珠奶茶」，COMEBUY「珍珠奶茶、絕代雙Q奶茶」，Mr.Wish「白玉珍珠鮮奶茶」，康青龍「黑白珍珠奶茶、黑白珍珠鮮奶茶」，珍煮丹「珍珠奶茶」，烏弄UNOCHA「珍珠紅茶拿鐵」，萬波島嶼紅茶「波霸奶茶、蘭葉三混圓」。
其他參與活動店家為：1996台灣茶葉飲品專賣店、Hugdayday 好爹爹烈奶茶、JUJUBOBO、沐沐茶旅、沐慕茶飲、滿食茶間、發發牧場、叮哥茶飲、樂法、龍角、貢茶、果果迪特調水果茶飲、快樂檸檬、金茶伍、清水茶香、青芽摘、俏Ciao、鬍子茶、瀚漟茶坊、花好月圓茶飲專賣、玖仰茶食文化、先喝道、謝謝珍珠、茶湯會、初韻、醇白、自在軒、思茶、有飲、我就是想喝、微胖手作茶飲、熬茶手作茶飲等。
📌3家「全品項88折」限定優惠
同樣即日起至5/3，登入領取「全品項88折」限定優惠，包括980D 走吧拎茶、Tea Water 茶水、一手私藏世界紅茶，不用限定品項，領券就有88折優惠。
📌星巴克：大杯「第2杯半價」
星巴克好康連連，4/30(日)～5/3(三)「慶祝7-11 6711店開幕」推出同慶活動，活動期間，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣！僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌康青龍：買一送一
康青龍即日起至5/1，APP會員限定「買一送一」優惠，只要買春夏第一波新品、加入杏仁凍的「杏凍桂花金星」一杯，就免費贈送「碧玉茉莉綠茶」一杯。
📌萬波：燕麥蘭葉那堤中杯「加1元多1杯」
萬波即將於4/29～5/1連續3天，推出加1元多1件優惠！4/29～5/1連假，限3天至門市現場消費，即可享有「燕麥蘭葉那堤」中杯「加1元多1杯」好康。提醒大家，每間門市有每日限量100組，每人限購1組限制喔！
📌春水堂：贈「珍奶買1送1」優惠券
春水堂人文茶館迎接生日慶，推出「春水堂四十周年特刊」分享創業故事、與珍珠奶茶的發明，隨刊附贈「珍奶買1送1」優惠券、「飲品第二杯6折」券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。5/1起正式於春水堂分店開賣，感謝價100元/本（原價250元/本，限量銷售、售完為止）
📌COMEBUY：限5天！荔枝系列「第二杯半價」
COMEBUY於5月推出荔枝系列「第二杯半價」限喝5天優惠，分別為勞動節2023/5/1～5/3共3天、及母親節2023/5/14～5/15共2天，至全台COMEBUY現場門市購買荔枝系列手搖飲，可享第二杯半價優惠（以價低者計算）。提醒大家，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。
📌Mr.Wish：連續7週、每週五「第2杯6折」
Mr.Wish搶政府普發6000元商機，大方推出連續7週、每週五專屬優惠活動，即日起至5/26，將於5/5、5/12、5/19、5/26在「你訂-線上點餐平台」，「指定商品第2杯6折」。
📌大苑子：「旺來翡翠」2杯99元
大苑子將於5/1(一)～5/14，限定門市供應，台農17號金鑽鳳梨＋清爽翡翠綠茶的「旺來翡翠」2杯99元優惠。
📌翰林茶館：「國宴珍奶」第2杯半價
翰林茶館4月份凡週六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧，購買國宴珍奶可享「第2杯半價」優惠，把握最後1週的小確幸，依當日配送數量、各店售完為止。