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被演藝圈耽誤的廚師？張庭瑚客座「最狂員餐」　吃昔時辦桌味

▲張庭瑚到「最狂員餐」普橘島客座，以辦桌為題，大啖昔時美味。（圖／普橘島）
▲張庭瑚到「最狂員餐」普橘島客座，以辦桌為題，大啖昔時美味。（圖／普橘島）

記者黃韻文/綜合報導

兒時桌上的一席菜，最飽足豐盛；記憶中的滋味，也最令人動容。有「最狂員餐」之稱的普橘島，這次「客座」晚宴請來運動男神張庭瑚掌廚出餐，以「辦桌」為菜單發想主題，分享他從小到大的美食記憶，讓人驚豔根本是被演藝圈耽誤的廚師！

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橘子集團的員工餐廳「普橘島」，一天供4餐、每月還會舉辦高級晚宴「客座」，請私廚們來做菜，讓員工用低於市場行情的價格，享受高級9道菜套餐，獲封「最狂員餐」之稱。且「客座」能邀請非橘人一同參與，開創出獨有的私廚舞台。

後（5）日將登場的客座晚宴，竟是明星來上菜，由運動男神張庭瑚親掌廚，以 「關於我，和辦桌記憶中的味道」為題，設計「醬烏魚子、龍蝦沙拉、清蒸石斑、香菇雞湯、鹽酥炸雞、清口冰沙、紅燒封肉、夫妻肺片、庭瑚拌麵」9道菜，其中不乏張庭瑚的拿手菜。

▲普橘島後（5）日客座晚宴，由運動男神張庭瑚親掌廚。（圖／普橘島）
▲普橘島後（5）日客座晚宴，由運動男神張庭瑚親掌廚。（圖／普橘島）
▲夫妻肺片，張庭瑚的拿手菜，以牛肚及牛腱為主體，搭配燻豆皮及玉米筍增加解膩度。（圖／普橘島）
▲夫妻肺片，張庭瑚的拿手菜，以牛肚及牛腱為主體，搭配燻豆皮及玉米筍增加解膩度。（圖／普橘島）
張庭瑚說，「於我而言，做菜是放鬆、是享受、也是純粹愛吃。」一開始很難將張庭瑚的高顏值，與廚房的柴米油鹽聯想在一起。張庭瑚坦言，起初自己都是外食為主，只會簡單的煮泡麵、煮水餃，反而是成為演員之後，待在家裡的時間變多，開始嘗試下廚後，才發現作菜是件很紓壓的事，意外產生了興趣。

「剛開始想吃什麼，就看食譜照著做，或者打電話問媽媽」。張庭瑚從看著食譜一步步來，到如今練就一桌拿手家常菜，還到泰國餐廳跟著米其林主廚學做菜，出了自己的食譜書《沒事，就做菜吧》，成為年輕男藝人中罕見的隱藏廚神。

▲清蒸石斑，選用龍膽石斑魚搭配自製醬油，最難的是拿捏清蒸時間。（圖／普橘島）
▲清蒸石斑，選用龍膽石斑魚搭配自製醬油，最難的是拿捏清蒸時間。（圖／普橘島）
張庭瑚提到，因為小時候住新竹，家附近的眷村乾麵、小籠包，念書時常吃的經國大飯店、日式食堂、鴨肉，都是後來返鄉必吃的口袋名單。長大以後才明白，這些店吃的都是勾起回憶的老味道，是童年美好的成長記憶，也是這次客座主題訂為「辦桌」的緣故，潛移默化的飲食習價，成為他與家人之間的聯繫。

透過這次和普橘島合作，張庭瑚認為對於做菜有興趣的人，可以透過特有的「客座舞台」，並接過普橘島的精緻包裝，得到更多展現機會，也同樣希望能吸引更多外部合作，挑戰無限可能。

▲張庭瑚到普橘島試菜，透過餐會形式，分享喜愛的料理。（圖／普橘島）
▲張庭瑚到普橘島試菜，透過餐會形式，分享喜愛的料理。（圖／普橘島）
▲庭瑚拌麵，愛吃麵食的張庭瑚，加入自製油蔥，呈現簡單美味。（圖／普橘島）
▲庭瑚拌麵，愛吃麵食的張庭瑚，加入自製油蔥，呈現簡單美味。（圖／普橘島）
▲紅燒封肉，張庭瑚的拿手菜，搭配日式飯捲及紅薑更豐富。（圖／普橘島）
▲紅燒封肉，張庭瑚的拿手菜，搭配日式飯捲及紅薑更豐富。（圖／普橘島）
▲鹽酥炸雞，甘草粉搭配椒鹽粉，搭配青木瓜絲、酸鹹融合。（圖／普橘島）
▲鹽酥炸雞，甘草粉搭配椒鹽粉，搭配青木瓜絲、酸鹹融合。（圖／普橘島）

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