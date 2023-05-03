米其林三星餐廳剛開幕就傳冒名詐騙　La Vie發3大聲明報警備案

由米其林三星傳奇主廚Thomas Bühner，親自來台參與投資經營的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，才剛隨著NOKE忠泰樂生活開幕試營運，已傳出遭人冒名詐騙訂席、收取訂金一事。業者不忍消費者權益受損，特別發出3大聲明，澄清「無論是一般訂席或安排包廂，皆不會要求匯款收取訂金」，並強調已完成警方備案。
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Thomas Bühner所開設的La Vie餐廳，自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇。於2018年巔峰時刻結束營業後；如今欽點台灣，親自參與投資經營，並掛名以示全心投入的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，再度端出舉世聞名的「三維料理哲學」，首波餐點嚐得到日本青魽、法國白蘆筍、台灣桑葚、澎湖海菜等食材，尤以英國藍龍蝦的鮮甜Q嫩甚為驚豔，日本A5和牛紐約客則散發馥郁腴香。完整11道菜套餐要價8,988元+10%近逼萬元，早在4月開放預訂後兩天訂滿至5月。
名氣之大，也讓「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」引發關注。據業者表示，近日遭不明人士以「La Vie」餐廳名義，散佈關於訂席、包場、訂金之收費資訊。對此，業者為維護用餐賓客之相關權益，主動發出3大聲明，表示：1、本餐廳唯一訂席系統為 inline，包場或包廂訂席使用官方唯一電子信箱。2、無論是一般訂席或安排包廂皆不會要求匯款收取訂金，餐廳將透過inline綁定信用卡的方式做預授權。3、包場訂金支付的唯一帳戶為忠泰商場事業股份有限公司(台新銀行)。
再度提醒饕客們，由於4月開放預訂後兩天，便已火速被訂滿所有5月的位席。為讓民眾都有機會前往「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」用餐，官方即日起開放6月份之訂席，訂位將改採每日推進制；譬如希望能訂6/15，則可於5/13跨5/14凌晨時訂位。
同時公告「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」的訂位，僅透過官網及 inline 系統；現場電話接聽將不會提供訂位服務。並強調目前在外流傳之「La Vie」餐廳包場内容及付款訊息，官方皆已完成警方備案。希望請民眾提高警覺，避免受騙。
La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳 資訊 地址：台北市中山區樂群三路200號1樓 客服電話：0937-857-869