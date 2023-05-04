牛肉部位差很大！「吃這裡」特別容易胖　牛排館選餐有訣竅

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其餘部位的熱量則列在此處：
「紐約客」熱量200kcal、蛋白質21.3g、脂肪12g
「肋條」熱量225kcal、蛋白質18.6g、脂肪16.1g
「肋眼」熱量162kcal、蛋白質20.4g、脂肪8.3g
「牛小排」熱量352kcal、蛋白質15.1g、脂肪28.9g
「肩胛小排」熱量233kcal、蛋白質16.9g、脂肪17.9g
「前胸肉」熱量331kcal、蛋白質14.8g、脂肪29.6g
「菲力」熱量184kcal、蛋白質20.6g、脂肪10.7g
牛肉含有大量肌氨酸、維生素B6，對於人體好處多多，但營養之外也告訴大家牛肉的低熱量首選：
1、挑選少油部位
在外點餐時，可選擇菲力，此部位是牛的腰內肉，運動量少，肉質最軟嫩、好吃，而且油脂含量低。
2、切除肥肉部分
吃肥肉並不會增加飽足感，只會增加熱量，所以一定要記得切除。
3、烹調方式很重要
使用川燙、乾煎、烤等方式，撒點海鹽和天然香料就非常美味，千萬不要加醬汁，因為那是熱量攀升的原因。
最後高敏敏提醒，在外吃肉時盡量以全熟為主，多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品。總而言之，愛吃肉不是錯，但是要記得為自己的健康安全做把關，除了攝取肉量也不要忘記搭配蔬菜水果，這樣才是營養又均衡的一餐。
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