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牛肉部位差很大！「吃這裡」特別容易胖　牛排館選餐有訣竅

▲同樣是牛肉，吃某些部位卻特別會胖，高敏敏提供熱量圖鑑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲同樣是牛肉，吃某些部位卻特別會胖，高敏敏提供熱量圖鑑。（圖／記者蕭涵云攝）

記者李惠婷/綜合報導

牛排是許多台灣人的最愛，可是你知道嗎？雖然同樣都是牛肉，可是每個部位的熱量、脂肪都不一樣，若想要減重卻又忍不住口腹之慾，想到燒烤店、火鍋店大啖牛肉時，就應該依熱量來聰明選擇。美女營養師高敏敏奉上詳盡的「牛肉熱量圖鑑」，其中還包含蛋白質及脂肪含量，讓民眾吃得開心又不會事後愧疚！

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高敏敏指出，牛肉中的「高熱量王者」無庸置疑是肥厚油香的「五花肉」熱量430kcal、蛋白質15.7g、脂肪40.3g；而適合「減重族群」的部位則是「後腿肉」熱量122kcal、蛋白質19.4g、脂肪4.3gｍ，「牛筋」熱量157kcal、蛋白質21.7g、脂肪7.2，「牛腱」熱量139kcal、蛋白質19.8g、脂肪6g，及「板腱」熱量166kcal、蛋白質19.8g、脂肪9g。

其餘部位的熱量則列在此處：
「紐約客」熱量200kcal、蛋白質21.3g、脂肪12g
「肋條」熱量225kcal、蛋白質18.6g、脂肪16.1g
「肋眼」熱量162kcal、蛋白質20.4g、脂肪8.3g
「牛小排」熱量352kcal、蛋白質15.1g、脂肪28.9g
「肩胛小排」熱量233kcal、蛋白質16.9g、脂肪17.9g
「前胸肉」熱量331kcal、蛋白質14.8g、脂肪29.6g
「菲力」熱量184kcal、蛋白質20.6g、脂肪10.7g

▲高敏敏提供牛肉各部位的熱量圖鑑。（圖／高敏敏 授權提供）
▲高敏敏提供牛肉各部位的熱量圖鑑。（圖／高敏敏 授權提供）
牛肉含有大量肌氨酸、維生素B6，對於人體好處多多，但營養之外也告訴大家牛肉的低熱量首選：

1、挑選少油部位
在外點餐時，可選擇菲力，此部位是牛的腰內肉，運動量少，肉質最軟嫩、好吃，而且油脂含量低。

2、切除肥肉部分
吃肥肉並不會增加飽足感，只會增加熱量，所以一定要記得切除。

3、烹調方式很重要
使用川燙、乾煎、烤等方式，撒點海鹽和天然香料就非常美味，千萬不要加醬汁，因為那是熱量攀升的原因。

最後高敏敏提醒，在外吃肉時盡量以全熟為主，多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品。總而言之，愛吃肉不是錯，但是要記得為自己的健康安全做把關，除了攝取肉量也不要忘記搭配蔬菜水果，這樣才是營養又均衡的一餐。

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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