王思佳不忍了！被爆刁難房東拒看屋　怒發5點聲明反擊

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根據《鏡週刊》報導，王思佳在內湖租了獨棟別墅，總建物近187坪，整棟包括地下室共7層樓，規劃成5房4廳6衛，還有室內電梯，管理費1個月就要2萬元，她為了新家量身訂做新床、沙發，還有展示精品的專屬櫃子、保險箱，歐式風格非常符合她的浮誇作風。
結果因租約到期，年底又得搬家，王思佳苦尋新住處，卻被媒體爆料刁難房東，她今發出5點聲明表示，積極配合房仲帶看屋，沒有惡意刁難，並公布與房仲的對話，證明自己配合2次看屋。她不滿私人隱私嚴重外洩，影響一家安全，希望外界杜絕這種惡意爆料。
王思佳聲明
1、烏龍爆料的媒體在昨晚（5/16）才來假意詢問，本人已經說明並表示沒有此事，但該烏龍媒體卻說已經出印，無法再修正，顯然就是沒有求證的意思。
2、本人合法承租房子，準時支付房租，也已經積極配合房仲帶看房屋。至於本人的「租屋地點」和期限，是本人的家庭安全和隱私，為何房仲和烏龍媒體能隨意透露？
3、所謂「看房的人」如何在沒看房以前，就知道是我本人住在裡面？再者，烏龍爆料者也無法出示任何證明，烏龍媒體也不求證，就直接明顯公布本人居住的社區名稱、位置，讓外人可以輕易查到，已經嚴重侵犯隱私。
4、難道身為藝人，就不能保有家庭安全和隱私？如果確實是房仲爆料，本人將公布房仲的資訊、房仲的對話，讓社會大眾了解這家房仲的品質。
5、希望烏龍媒體能夠配合提供所謂的「爆料者」，如果無法提供證據，又無法說明，這種惡意報導，就須承擔相關法律責任。