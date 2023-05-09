王思佳浮誇系豪宅翻車！訂製櫃子擺滿香奈兒 網友諷：一屋子假貨
女星王思佳上節目展示愛馬仕名牌包，卻被質疑拿的是假包，風波延燒數天，如今仍難下定論，不過她經營貴婦人設已久，不僅擔任《女人我最大》單元「玩美研究室」的主持人，專門到明星名人開箱各類精品，超愛買名牌包的她，自己家裡的歐系豪宅裡擺設也非常浮誇，還特別為包包訂製櫃子、陳架，細心對待自己的收藏品，如今遭遇假貨疑雲格外諷刺。
記者江芷稜/綜合報導
王思佳前年生女兒時，為了空間需求特別搬到坪數更大的房子，由於收藏香奈兒包等貴重名牌，特別請搬家公司細心搬運，並透露豪宅裡的沙發、邊櫃都是量身訂做尺寸，「訂製的好處就是永遠符合你的需求」。她也在新家為精品打造專屬收藏櫃與擺設透明陳架，香奈兒包就佔滿一面牆，依照色系、大小排列，高低差展示就像真的精品專櫃一樣。
她強調，喜歡訂製、客製化的東西，這樣能保存使用得更久，花錢買東西更有獨一無二的歸屬感，甚至訂製粉色系保險箱收藏貴重物品，足見她對精品的慎重。不過這次疑似假包事件，讓王思佳遭受多方攻擊，目前已將愛馬仕包送去檢驗， 網友則表示開箱豪宅影片如今看來極為諷刺，「可憐，一櫃子假貨」、「特意慕名來圍觀假包，聽說豪宅也是租的嗎？」、「不敢相信，現在看到櫃子裡的很多包都是假的」，好友小禎則為她緩頰，表示如果真的是假包，「那她也是受害者」。