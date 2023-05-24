披薩邊拿去做愛心圈？必勝客「無邊脆皮披薩」藏一公尺派對巨飽盒
過去大家常常嫌棄披薩邊太厚實，如今業者成功將披薩邊打造成話題商品，必勝客今年愚人節開賣放空餡料的「零傷害披薩」掀起大熱潮，浪漫520再變出告白神器「愛芝心圈圈」。今（23）日再回歸畢業季限定一公尺派對巨飽盒，裡頭首次推出「底特律無邊脆皮比薩」，讓人忍不住以為，「是不是都把披薩邊拿去做成愛心圈」！
記者蕭涵云/台北報導
必勝客為了畢業季學生回歸「一公尺派對巨飽盒」派對神器，首度在台灣開賣「沒有披薩邊」的披薩，推出美國道地美味的「底特律無邊脆皮比薩」，以香氣十足的雙層美式臘腸，搭配使用加量起司烤出酥脆口感，而且獨特「先烘烤再淋醬」，讓大家可以吃到臘腸與濃郁熟成番茄醬汁融合的風味。目前只有限定回歸的「一公尺派對巨飽盒」裡才吃得到。
「一公尺派對巨飽盒」內可以選擇三份口味方形比薩，搭配2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，5項高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，只要一盒就能吃得超澎湃。
並加碼推出「一公尺派對巨飽盒」畢業季限時優惠，祝福同學畢業後「百事可樂」，使用PK APP訂餐就招待百事可樂1.25L，還可抽限量真實比例打造時尚「一公尺巨飽包」。
另外，拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起～6/6，則祭出「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。而且憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。