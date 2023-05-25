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《小美人魚》比想像好看！王子驚人身分曝光　網：難怪媽媽是黑人

▲《小美人魚》亞力克王子（右）真實身分曝光，他是被黑人皇后給領養的。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》亞力克王子（右）真實身分曝光，他是被黑人皇后給領養的。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/綜合報導

迪士尼最新真人版電影《小美人魚》，在選角過程屢屢爆發爭議，先是由非裔美國人海莉貝利主演女主角「愛麗兒」，接著劇照又透露出，身為白人的「亞力克王子」其媽媽卻是黑人；本片今（25）日上映，終於解開影迷心中謎團，網友除了認為《小美人魚》比想像中好看之外，也點出「亞力克王子」唱歌片段太尷尬。

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▲真人版《小美人魚》海莉貝利（左，飾愛麗兒）、喬納霍爾金（飾亞力克王子）在片中大談禁忌戀。（圖／翻攝自迪士尼影業YouTube）
▲真人版《小美人魚》海莉貝利（左，飾愛麗兒）、喬納霍爾金（飾亞力克王子）在片中大談禁忌戀。（圖／翻攝自迪士尼影業YouTube）
真人版電影《小美人魚》今日搶先全美在台上映，雖然上映前爭議不斷，但仍有許多影迷一早就衝到電影院觀看：「基本上還不難看，就是照動畫演差不多！」PTT網友直言片長2小時15分鐘太長，帶小孩看的話會坐不住，像是愛麗兒與王子逛市場片段其實不需要，而愛麗兒的辮子髮造型、水藍色洋裝也成為「出戲」原因。

▲《小美人魚》喬納霍爾金飾亞力克王子。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》喬納霍爾金飾亞力克王子。（圖／迪士尼）
以歌手出道的海莉貝利演戲起來略顯生澀，飾演「亞力克王子」的喬納霍爾金相對演技自然，但在一幕海邊獨唱片段，卻被網友認為很尷尬：「像古早的伴唱帶男主角在海邊鬼吼鬼叫。」隨著電影《小美人魚》上映，也公開王子的真實身分：「難怪他媽媽是黑人！」其實在真人版電影當中，王子是被黑人皇后給領養的，因此才會出現母子不同種族的疑問，公開身分後整個劇情也就解釋清楚。

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