台灣肥胖率「超過日本10倍」！4大主因曝光：懶豬豬是一定要的

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該網友也點破幾大主因，包括「機車文化」，台灣貴為機車王國，走路機會大幅度減少；「外食文化」，日本許多人都會自帶便當，但是台灣三餐外食者眾多，高油高鹽的飲食習慣改不掉；「手搖文化」，台灣手搖飲店家真的非常多，不少人每天都必須來上一杯；「運動風氣」普通，台灣運動風氣真的還好，導致許多宅男宅女誕生，肥胖率直線上升。
貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣飲食觀念真的差，你去看吃到飽的店家，哪個週末沒客滿的」、「吃到飽文化太盛行了，週週一小吃吃月月一大吃」、「台灣精緻澱粉的東西真的太多」、「外食習慣+1！又不運動絕對有差」、「真的不走路也是差很多，機車王國不是叫假的」、「日本人去哪都走路，很難不瘦」、「基本上每天上班累得半死，回到家大吃大喝後，躺在床上懶豬豬是一定要的」、「台灣早餐店都是熱量超高的澱粉類食物」、「外食絕對是最大兇手」。
而根據台灣肥胖醫學會「全台肥胖認知調查」發現，全台灣有半數國人搞不清楚肥胖的定義，且正在減重的民眾僅有14.7% 尋求專業協助，但其實肥胖會引起許多病症，會增加罹癌、心血管疾病、憂鬱、不孕症等等相關身體狀況，世界衛生組織（WHO）早已將肥胖視為一種慢性疾病。
國健署長吳昭軍也提醒，民眾如果要減輕體重，應該具備三項條件，包括「減少甜食及含糖飲料，攝取均衡健康飲食」、「增加動態生活，降低每日觀看螢幕時間」以及「充足睡眠，每天至少睡眠8小時」！除了有飲食、運動之外，睡眠不足也是肥胖的危險因子之一，可能導致體內荷爾蒙不平衡、增加進食的機會、增加疲憊感等而造成肥胖。