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台灣肥胖率「超過日本10倍」！4大主因曝光：懶豬豬是一定要的

▲台灣肥胖率遠超日本10倍之多，不少網友認為主要原因在於「台灣人太愛外食」。（示意圖／取自Pixabay）
▲台灣肥胖率遠超日本10倍之多，不少網友認為主要原因在於「台灣人太愛外食」。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣民眾肥胖率逐年不斷上升，成為了亞洲肥胖率比較高的國家，根據國健署的統計，不僅成人在近幾年的肥胖比率上揚，連國中及國小學生過重及肥胖率也都有升高的趨勢！對此，就有網友討論「為什麼台灣肥胖率高出日本10倍啊？」貼文引發熱議，不少人紛紛點破4大主因。

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一名網友在PTT貼文表示「韓國首爾的肥胖率為男性31.7%、女性16.2%；日本的肥胖率只有4%；但是台灣肥胖率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%，日本米飯、飲食一樣也很精緻，還有飲酒應酬文化，連台灣手搖飲都過去賣了，也有一堆澱粉炸彈，結果台灣以十倍以上肥胖率碾壓日本，台灣人到底為什麼可以這麼胖？」

該網友也點破幾大主因，包括「機車文化」，台灣貴為機車王國，走路機會大幅度減少；「外食文化」，日本許多人都會自帶便當，但是台灣三餐外食者眾多，高油高鹽的飲食習慣改不掉；「手搖文化」，台灣手搖飲店家真的非常多，不少人每天都必須來上一杯；「運動風氣」普通，台灣運動風氣真的還好，導致許多宅男宅女誕生，肥胖率直線上升。

▲台灣很多人沒空自己煮，整天三餐都外食，吸收了高油高鹽高鈉，成為肥胖主因。（示意圖/張嘉哲攝）
▲台灣很多人沒空自己煮，整天三餐都外食，吸收了高油高鹽高鈉，成為肥胖主因。（示意圖／張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣飲食觀念真的差，你去看吃到飽的店家，哪個週末沒客滿的」、「吃到飽文化太盛行了，週週一小吃吃月月一大吃」、「台灣精緻澱粉的東西真的太多」、「外食習慣+1！又不運動絕對有差」、「真的不走路也是差很多，機車王國不是叫假的」、「日本人去哪都走路，很難不瘦」、「基本上每天上班累得半死，回到家大吃大喝後，躺在床上懶豬豬是一定要的」、「台灣早餐店都是熱量超高的澱粉類食物」、「外食絕對是最大兇手」。

而根據台灣肥胖醫學會「全台肥胖認知調查」發現，全台灣有半數國人搞不清楚肥胖的定義，且正在減重的民眾僅有14.7% 尋求專業協助，但其實肥胖會引起許多病症，會增加罹癌、心血管疾病、憂鬱、不孕症等等相關身體狀況，世界衛生組織（WHO）早已將肥胖視為一種慢性疾病。

▲肥胖其實是一種慢性疾病，會增加罹癌、心血管疾病的機率。（示意圖／Pixabay）
▲肥胖其實是一種慢性疾病，會增加罹癌、心血管疾病的機率。（示意圖／Pixabay）
國健署長吳昭軍也提醒，民眾如果要減輕體重，應該具備三項條件，包括「減少甜食及含糖飲料，攝取均衡健康飲食」、「增加動態生活，降低每日觀看螢幕時間」以及「充足睡眠，每天至少睡眠8小時」！除了有飲食、運動之外，睡眠不足也是肥胖的危險因子之一，可能導致體內荷爾蒙不平衡、增加進食的機會、增加疲憊感等而造成肥胖。

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