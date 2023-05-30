爽吃11天！藏壽司「打卡整單9折」優惠 滿額贈鬼滅之刃聯名新款
藏壽司才剛在高雄開幕全球最大旗艦店，馬上又宣布將於台中三井LaLaport開設全新分店，預計6月6日起搶先試營運，並於6月13日正式開幕。6月6日至6月19日，竟然大手筆祭出用餐「打卡整單9折」優惠活動；還搭配鬼滅之刃扭蛋熱潮，再享鬼滅之刃聯名新款滿額贈，最新小方巾、文件夾必收。
記者蕭涵云/綜合報導
趕在暑假前迎接藏壽司「台中三井LaLaport店」，徒步6分鐘即可到達台鐵台中車站的位置，交通相當方便。將於6月6日起搶先試營運，6月6日至6月19日期間，只要參加藏壽司社群活動，還可享受用餐「打卡整單9折」優惠；而且6月20日起，消費滿1200元並參與社群活動，即獨家贈送「藏壽司和風富士山玻璃杯」，（限量240組，送完為止）。
延續史上最多款鬼滅之刃聯名扭蛋熱潮，再度推出最新滿額贈商品，超限量4款「鬼滅之刃小方巾」，可是有近期熱播「刀匠村篇」中兩位柱級角色，戀柱「甘露寺蜜璃」及霞柱「時透無一郎」的限定款式，6月6日起開始收藏；還有2款印上Q版主角團的「鬼滅之刃文件夾」則是從6月13日起開始兌換。提醒大家，兩波鬼滅滿額贈皆需消費滿1000元，並參加社群活動即可免費獲得，超限量贈品換完為止。
另外，壽司郎即日起至6月11日，推出期間限定「九州美食之旅」，網羅日本福岡、長崎、鹿兒島等產地美味，包括粉絲最期待的頂級紅魽アカバナ（AKABANA）、生食級野生竹筴魚、酥炸竹筴魚、福岡知名博多やまや（YAMAYA）明太子奶油拌麵，以及長崎縣產劍先烏賊、長崎縣產水煮章魚腳、長崎縣野生櫻鯛天婦羅、九州產醃漬胡麻鯖魚、明太子奶油起司軍艦等10款期間限定菜色。
竟然還「奶昔冰沙」在台灣登場，遵循長崎百年名物作法，以雞蛋、牛奶及煉乳等製作出的「用吃的奶昔」，壽司郎經過無數次改良，製作成口感輕盈的原創奶昔冰沙。《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱試吃「奶昔冰沙」，以聖代杯盛裝上桌的最新冰品，奶昔冰沙頂部還點綴鮮奶油擠花，吃起來口感近似雪酪，帶有濃郁甜香。