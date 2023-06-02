NBA／塞爾提克確立季後2大方針　將留下J.Brown、讓Mazzulla續任

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不過塞爾提克實際上不太可能用Brown換到比他更好、且更適合球隊的第二球星，Stevens也明確的表示，雖然無法透露續約細節，但自己毫無疑問希望前者留下，「他是我們的重要組合的一部份，我們相信他，並對他所做的一切表示感謝。我會感謝那些球員——在我們取得成功的時候會回來繼續努力，在嚐到了失敗後也會回來再戰。」
至於Mazzulla方面，他的問題恐怕就更多了，這一季塞爾提克未能達到預期、甚至是達到上一季的高度，與季初換帥有著莫大關係，而這位新任總教練在風格上和Ime Udoka的一些理念有所衝突，而且也沒有完全取得更衣室信任。
他更注重於進攻，因此常常在場上擺出小陣容應戰，Robert Williams和Grant Williams兩名重要鋒線球員輪換時間減少，這也讓球隊失去了防守端以往擁有的尺寸和侵略性，在對76人和熱火的系列賽都反映出這種情況。
而且Mazzulla在場上使用暫停的時間，以及臨場的調度，也在對上邁阿密的系列賽暴露出了問題。他在系列賽中期失去了更衣室的信任，雖然球員支持他的領導風格，不過在理念上不一定認同他進攻至上的哲學。
對於這些情況，Stevens在考量後仍然決定維持球隊的延續性，球團將讓Mazzulla續任，並尋找在NBA經驗豐富的人員補充其教練團隊，也相信後者會透過本賽季得到更多學習和成長。
對於今年的失敗，Stevens認為失敗和成功差距相當小，當球隊擁有主場優勢卻丟掉6個主場時，情況就會變得很艱難。他也透露東決搶七十，球隊出現很嚴重的傷病情況，包括Jayson Tatum扭傷了腳踝Derrick White膝蓋過度伸展，Robert Williams則抱病上陣。