NBA季後賽分析／塞爾提克面臨重整　「雙探花」組合還會合作嗎？

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Brown在2016年首輪第3順位被選進到塞爾提克隊之中，目前26歲，7年職業生涯場均17.9分，今年數據暴漲到26.6分6.9籃板3.5助攻，投籃命中率49.1%，正慢慢步入到顛峰期。
但他和Tatum之間的化學效應一直備受外界關注，兩人都是純粹的得分型鋒線，進攻模式和喜歡的位置都相似，因此不免會產生一些排擠效應。雖然這些年球隊成績穩定，但若要更進一步來到總冠軍的位置，可能團隊陣容需要做出一些變化。
過去塞爾提克曾多次調整陣容，這兩季以Tatum、Brown、Marcus Smart、Al Horford、Robert Williams、Grant Williams、Derrick White為主的陣容，取得了最大的成功，成績也最為理想。
但隨著去年總冠軍賽2:4輸給金洲勇士，今年以3:4輸給邁阿密熱火，球隊似乎也到了需要改變的時候。大部份人都相信他們擁有聯盟中天賦最好的球隊，但如何讓這些在場上發生作用，就是球隊在這個休賽季需要去探索的。
Brown提供給了球隊運動能力、半場進攻技巧、外線防守和空間，但他同時也很不穩定，在處理球權上不夠成熟，在一些比賽中沒能整場維持住專注力，一些年輕球員身上普遍的問題都會在他身上看見——而事實上這也是Tatum個人比賽中會出現的一些缺陷。一支爭冠球隊不能有兩名絕對主力在犯年輕人的錯誤。
如果Brown不是球隊未來的一部份，那誰能取代他？塞爾提克能爭取到那個人嗎？他下一季的薪資為3183萬美元，球隊若想在今年夏天進行改組，那就只能選擇交易他。
但在任何情況下，這樣的前景恐怕對於塞爾提克來說都是不理想的，他們很難透過交易得到比Brown更好的球員。而且實際上他也沒有不適合這支球隊，就僅僅是需要成長為更好的球員罷了。
在東區決賽期間熱火鋒線Caleb Martin場均可以得到19.3分6.4籃板，三項命中率為60/49/88%，本季薪資僅647萬美元；Brown場均19分6.1籃板，三項命中率為42/16/67%，所以他真的需要打得更好。
從2018年開始，「雙探花」組合就是塞爾提克未來的代表，他們也是現代籃球完美的核心人選。但他們在下一季還會不會攜手合作？隨著綠軍出局，路的前方似乎開始蒙上一層濃霧。
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