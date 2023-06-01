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NBA季後賽／塞爾提克搶七失利　教練團將面臨重整、多人傳被挖角

▲塞爾提克教練團面臨重組，總教練Joe Mazzulla必須找齊相關助手。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克教練團面臨重組，總教練Joe Mazzulla必須找齊相關助手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著波士頓塞爾提克季後賽失利，他們在休賽季正面臨教練團的重組，雖然總教練Joe Mazzulla很可能會繼續執教，不過目前已經出現多個助教職位空缺，其中有3人前往休士頓火箭工作。

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塞爾提克在東區決賽失利，教練團的臨場調度無法讓人滿意，系列賽中Mazzulla甚至承認自己失去了更衣室的控制。球隊季後勢必要為教練團注入更多有經驗的成員，因為他們目前至少就有5個名額要補。

根據《波士頓環球報》記者Gary Washburn報導，前塞爾提克總教練Ime Udoka現在前往火箭執教，他也準備聘用自己過去的3位助手Ben Sullivan、Aaron Miles和Mike Moser，這些人都是去年塞爾提克打進冠軍賽的班底。

Miles今年40歲，Sulliva 39 歲，Moser則才32歲，都十分年輕。其中Sulliva是NBA中著名的投籃教練，他在塞爾提克提升了Derrick White等球員的投籃表現。他和Udoka是在馬刺結交了深厚的情誼。

Miles在2019年到2021年間擔任勇士隊球員發展教練，2021年烏Udoka聘請他擔任凱爾特人隊助教。Moser在2019年於在達拉斯獨行俠開始自己的助教生涯，負責球員發展和分析，去年7月，被聘為塞爾提克的球員提升教練。

Washburn表示，塞爾提克走的助教人手不只這3人，Will Hardy離隊前往猶他擔任爵士總教練，Damon Stoudamire也重回大學執教，他們的職缺目前都沒有補人，這可能也是他們球季中教練團問題的其中一個原因。

塞爾提克應該會在休賽季為教練團補充新成員，如果Mazzulla下賽季留任，他將比須找來至少5名他信任、且有能力的助手。

▲Ime Udoka。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克前任總教練Ime Udoka。（圖／美聯社／達志影像）

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