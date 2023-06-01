NBA季後賽／總冠軍賽對熱火不輕鬆　金塊主帥：別再想他們是老八

NBA季後賽／塞爾提克主帥形同虛設？名球評：搶七是Horford在執教

▲塞爾提克總教練Joe Mazzulla在季後賽的表現難以讓外界滿意。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克總教練Joe Mazzulla在季後賽的表現難以讓外界滿意。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克度過了一個讓人失望的賽季，球隊總教練Joe Mazzulla的執教功力遭到外界質疑，知名媒體人Bill Simmons就率先開砲，直言在搶七的一次暫停期間，他看到基本上都是Al Horford在執教球隊。

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Mazzulla本季在前總教練Ime Udoka發生爭議事件後走馬上任，但他在季後賽的執教卻讓外界多所質疑，應變太慢、暫停不喊等問題，導致塞爾提克擁有聯盟最好的深度，卻在比賽中屢次陷入險境。

在東區決賽陷入0:3落後的賽後記者會上，Mazzulla坦言自己已經失去了更衣室的控制，雖然塞爾提克在那之後拉出一波3連勝，但最終仍在搶七潰敗，無法晉級總冠軍賽。

Simmons是知名記者，也是體育、娛樂網站《The Ringer》的創辦人，他過去是ESPN和Grantland的專欄作家。他同時也是塞爾提克的死忠球迷，跟內部的許多球員、教練、工作人員都有深厚交情。在塞爾提克被淘汰後，他也在節目上分享了自己所見。

「他（Horford）當時正在執教球隊。」Simmons在自己的播客節目上這樣說道，「塞爾提克喊出暫停，Horford坐在教練的位置執教了大約2分鐘，而Mazzulla和他在24小時便利商店中找到的4名助理教練在一起。這到底是怎麼回事？我甚至不認識這些助教中的任何一位。」

Simmons透露，在那一次暫停期間，基本上是Horford和Marcus Smart在講解戰術，Mazzulla直到暫停時間剩下20秒時才回來了。因此他也質疑這位新帥的執教能力。

塞爾提克今年夏天很有可能會做出一些改變，不過根據此前《The Athletic》記者Shams Charania的報導，Mazzulla應該不用擔心他的工作，因為球團傾向繼續讓他回來帶隊，他還剩下3年1400萬美元的合約。

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