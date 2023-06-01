NBA季後賽／塞爾提克主帥形同虛設？名球評：搶七是Horford在執教

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在東區決賽陷入0:3落後的賽後記者會上，Mazzulla坦言自己已經失去了更衣室的控制，雖然塞爾提克在那之後拉出一波3連勝，但最終仍在搶七潰敗，無法晉級總冠軍賽。
Simmons是知名記者，也是體育、娛樂網站《The Ringer》的創辦人，他過去是ESPN和Grantland的專欄作家。他同時也是塞爾提克的死忠球迷，跟內部的許多球員、教練、工作人員都有深厚交情。在塞爾提克被淘汰後，他也在節目上分享了自己所見。
「他（Horford）當時正在執教球隊。」Simmons在自己的播客節目上這樣說道，「塞爾提克喊出暫停，Horford坐在教練的位置執教了大約2分鐘，而Mazzulla和他在24小時便利商店中找到的4名助理教練在一起。這到底是怎麼回事？我甚至不認識這些助教中的任何一位。」
Simmons透露，在那一次暫停期間，基本上是Horford和Marcus Smart在講解戰術，Mazzulla直到暫停時間剩下20秒時才回來了。因此他也質疑這位新帥的執教能力。
塞爾提克今年夏天很有可能會做出一些改變，不過根據此前《The Athletic》記者Shams Charania的報導，Mazzulla應該不用擔心他的工作，因為球團傾向繼續讓他回來帶隊，他還剩下3年1400萬美元的合約。
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