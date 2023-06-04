樂天女孩專訪／「阿姨團」中寶藏女孩　嘎琳坦白入隊：為進演藝圈

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不想輸學姊，自請家教練舞功
嘎琳接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，分享她這1年來的心情點滴，坦承她因為十分嚮往演藝圈，當初見啦啦隊的學姊們在娛樂圈都發展得不錯，讓她決定投入啦啦隊，但她會唱歌、能演戲，只是過往沒有特別著墨舞蹈，因此她在轉換跑道初期十分辛苦。
「只能咬緊牙，努力熬過去。」嘎琳說，她初登場的那次，有特別留意球迷的反應回饋，看見球迷覺得她在肢體表現上稍顯不足，立刻找家教來家裡教她跳舞、磨練舞技，「我那時除了吃飯、睡覺以外，都在跳舞」。
嘎琳說她一直到現在將滿1年了，她還是每周安排舞蹈家教1.5小時，平均每月家教費要自掏腰包約4、5000元。問她為什麼這麼拚？嘎琳說除了不想輸給學姊們，也自認這是啦啦隊表演者應有的態度，「加入了就要把表演做好」。
朝演技派女演員邁進中，目標35歲前買房
關於未來，嘎琳說她希望有機會朝戲劇發展，心中的女演員典範是新一代女神王淨，直呼「她演技實在是太強大了」。目前身兼直播、外拍、演戲及樂天女孩等多份工作的嘎琳，認了自己超愛賺錢，她計畫要在35歲前買下人生中第一間屬於自己的房子，地點設定在桃園家鄉附近，目標總價暫設2000萬元，「期盼房價不要漲得太快」。
最後，對於PTT球迷粉絲們的讚美與批評，她都大方接下，並說「謝謝大家的喜歡，我會繼續努力」，至於批評的部分她也會努力改進。不過，嘎琳說「太瘦、沒料」這一點，她想改也沒辦法，因為「我家人都很瘦，這是遺傳體質」，求粉絲別再為難她。