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樂天女孩專訪／「阿姨團」中寶藏女孩　嘎琳坦白入隊：為進演藝圈

▲「嘎琳」日前被粉絲挖出認為她是潛力無限的「寶藏女孩」，顏值是全隊最頂，未來人氣看漲。嘎琳日前接受專訪，坦白入隊的真正原因。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲「嘎琳」日前被粉絲挖出認為她是潛力無限的「寶藏女孩」，顏值是全隊最頂，未來人氣看漲。嘎琳日前接受專訪，坦白入隊的真正原因。（圖／翻攝嘎琳臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

中職樂天桃猿的樂天女孩（Rakuten Girls）先前遭酸「阿姨團」引發話題，粉絲直指台灣啦啦隊的「大齡」關鍵原因，是「年輕妹子都在家做直播」、「IG、抖音跳一跳就有錢」。而日前被網友譽為全隊顏值最頂、比李多慧美的「寶藏女孩」嘎琳，接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦白她入隊的原因是想朝演藝圈發展，目標當影后。

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女孩背號2號的嘎琳本名胡佳琳，她身高167公分，畢業於真理大學財金系，曾參加過世界華裔小姐、世界皇后、亞洲小姐等選美比賽，獲世界華裔小姐亞軍、亞洲小姐台灣賽區亞軍。2021年參加「猿來是妳」海選，落選後擔任練習生，去年6月正式成為樂天女孩一員，下周五（9）正是嘎琳當樂天女孩滿1年的日子

▲嘎琳笑說自己是工作狂，除了是樂天女孩外，她同時也揭外拍、直播、廣告與戲劇等工作邀請，時間排得相當滿。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲嘎琳笑說自己是工作狂，除了是樂天女孩外，她同時也揭外拍、直播、廣告與戲劇等工作邀請，時間排得相當滿。（圖／翻攝嘎琳臉書）
不想輸學姊，自請家教練舞功

嘎琳接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，分享她這1年來的心情點滴，坦承她因為十分嚮往演藝圈，當初見啦啦隊的學姊們在娛樂圈都發展得不錯，讓她決定投入啦啦隊，但她會唱歌、能演戲，只是過往沒有特別著墨舞蹈，因此她在轉換跑道初期十分辛苦

只能咬緊牙，努力熬過去。」嘎琳說，她初登場的那次，有特別留意球迷的反應回饋，看見球迷覺得她在肢體表現上稍顯不足立刻找家教來家裡教她跳舞、磨練舞技，「我那時除了吃飯、睡覺以外，都在跳舞」。

▲PTT網友發掘樂天女孩中的「寶藏」，正是和企鵝妹一樣仙氣飄飄的26歲嘎琳。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲PTT網友公認嘎琳是樂天女孩中的最有潛力的「寶藏女孩」，顏值是全隊最頂，比林襄、李多慧還美。（圖／翻攝嘎琳臉書）
嘎琳說她一直到現在將滿1年了，她還是每周安排舞蹈家教1.5小時，平均每月家教費要自掏腰包約4、5000元。問她為什麼這麼拚？嘎琳說除了不想輸給學姊們，也自認這是啦啦隊表演者應有的態度，「加入了就要把表演做好」。

朝演技派女演員邁進中，目標35歲前買房

關於未來，嘎琳說她希望有機會朝戲劇發展，心中的女演員典範是新一代女神王淨，直呼「她演技實在是太強大了」。目前身兼直播、外拍、演戲及樂天女孩等多份工作的嘎琳，認了自己超愛賺錢，她計畫要在35歲前買下人生中第一間屬於自己的房子，地點設定在桃園家鄉附近，目標總價暫設2000萬元，「期盼房價不要漲得太快」。

最後，對於PTT球迷粉絲們的讚美與批評，她都大方接下，並說「謝謝大家的喜歡，我會繼續努力」，至於批評的部分她也會努力改進。不過，嘎琳說「太瘦、沒料」這一點，她想改也沒辦法，因為「我家人都很瘦，這是遺傳體質」，求粉絲別再為難她

▲「嘎琳」未來人氣看漲。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲「嘎琳」未來人氣看漲。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲不少人心疼嘎琳太瘦了，希望她再長點肉會更美。（圖／翻攝嘎琳臉書）
▲不少人心疼嘎琳太瘦了，希望她再長點肉會更美，但嘎琳說這是遺傳體質，家人都很瘦，她無法改變。（圖／翻攝嘎琳臉書）

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