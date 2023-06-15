許傑輝昔爆性騷請辭《全民最大黨》！王偉忠還原情況認了：是事實
藝人許傑輝近日深陷性騷擾風波，他今（15）日宣布退出演藝圈，停止所有公開活動，深自反省並誠心道歉。而當年帶許傑輝進節目《全民最大黨》的貴人王偉忠也表示這是許傑輝必須要處理、面對的事；此外，還有自稱是《全民大悶鍋》的工作人員爆料當年有同事被許傑輝騷擾，王偉忠認了有此事，當時他親自致電給許傑輝，「我把話帶到給他，我講的是事實」，許傑輝最後也選擇請辭離開。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，對於有《全民大悶鍋》工作人員投訴許傑輝當年騷擾同事，王偉忠證實確實有此事，「這事情那時候就有《全民最大黨》工作人員來反應，但我不在現場，我後來打給他了解狀況」，而許傑輝當時沒有承認，但認為既然有謠言傳出，那就請辭，「他的講法是，大家都合作這麼久了，不想因此影響大家」。
身為節目製作人的王偉忠自認有必須介入處理，因此選擇致電給許傑輝，「我把話帶到給他，我講的是事實，但他也沒有承認，就是請辭」，王偉忠也認為許傑輝當時請辭是人之常情，畢竟大家天天在一起工作，還是要有合理解釋與交代。事隔多年，許傑輝性騷擾事件連環爆，女星黃云歆發文爆料，10年前許傑輝要她用乳溝夾巧克力、交性感作業，涉及性騷擾；啦啦隊女神短今（胡馨儀）也在IG爆料曾被許傑輝摸胸部，甚至被要求傳性感自拍照給他，揭開當年的選角騙局，引起熱議。對此，王偉忠也表示，既然他選擇退出演藝圈，就是決定要面對及處理，希望大眾別藉此趕盡殺絕。
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