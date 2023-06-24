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能歌善「武」！日本VTuber「空翻」退敵　3D直播中大展琴藝

▲日本NIJISANJI所屬VTuberセラフ‧ダズルガーデン（Seraph Dazzlegarden）不僅唱歌實力驚人，還在3D發表會上展現精湛武藝。（圖／翻攝自推特@nijisanji_app）
▲日本NIJISANJI所屬VTuberセラフ‧ダズルガーデン（Seraph Dazzlegarden）不僅唱歌實力驚人，還在3D發表會上展現精湛武藝。（圖／翻攝自推特@nijisanji_app）

國際中心徐筱晴／綜合報導

虛擬偶像（VTuber）產業近來蓬勃發展，不過由於技術、經費成本等問題，可以發現VTuber在進行直播時，常常都是以2D外觀現身，而需要花費較多成本製作的3D外觀，則是會在VTuber的活動穩定後，才有亮相的可能，但相較於2D外觀，3D也為直播內容帶來了更多可能性。近來隸屬於「にじさんじ」團體「VOLTACTION」成員Seraph Dazzlegarden（セラフ‧ダズルガーデン）在初次展現3D外觀的直播上，不僅帶來精湛的歌唱表演，其中更活用3D模型，上演了一段熱血的「打鬥戲」，讓觀眾直呼「太強了吧」。

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Seraph與先前NOWnews曾介紹過的四季凪聖來（四季凪アキラ）與風樂奏斗渡會雲雀皆為在「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）所開辦的自家培訓企劃「虛擬人才學院」（バーチャル‧タレント‧アカデミー，簡稱VTA）進行培訓之後，才在2022年7月16日以團體「VOLTACTION」的名義正式出道。

在出道10個月左右後，VOLTACTION的4名團員終於獲得3D外觀，先後在5月的4個週五晚上接力進行3D發表會（3Dお披露目）。排在第三棒的Seraph，一出場就先展現了驚人歌喉，帶來Leo/need的《ステラ》，配上虛擬舞台的螢光海，讓聊天室的觀眾們為之暴動，狂刷一排SC（Super Chat，YouTube平台贊助機制）。

由於Seraph的人物設定是出生在暗殺者世家，從小就學習了暗殺技術，而現在已經金盆洗手，成為接受委託的自由打工人，也會幫四季凪アキラ創立的事務所「Room 4S」工作。在3D發表會上也特別展現平常「工作」的模樣。

只見Seraph接受了四季凪アキラ發派的工作後，隨即前往一棟建築物，並闖入了黑衣人的集會當中。雖然被黑衣人包圍，但Seraph絲毫不慌張，而是對著黑衣人一番拳打腳踢，將黑衣人們擊倒。除了俐落的出拳、踢腿之外，Seraph甚至還在打鬥途中後空翻，讓觀眾看得熱血沸騰，在聊天室大喊「太帥了」、「太強了吧」。

雖然從打鬥環節一定是事先「set」好，但從Seraph動作來看，不難發現他有著武術底子。過去Seraph也在直播中透露，自己有拜師學藝，還曾經在福井縣的永平寺進行修煉。不過Seraph可說是能文能武 ，除了打鬥之外，3D發表會中，在前輩弦月藤士郎鋼琴伴奏之下，Seraph拉奏小提琴曲《町の想い出》，為觀眾帶來優美的樂聲。

其實Seraph在出道當天，就已經展現自己精湛的小提琴技藝，先是拉奏了知名小提琴家葉加瀨太郞所創作的《情熱大陸》，後續又帶來由Ado所演唱的《ギラギラ》，給觀眾們帶來深刻的第一印象。除了小提琴外，Seraph也常常展露自己的好歌喉，在出道以來將近一年的時間，連連推出翻唱曲，其中第一首翻唱Ado的《永遠のあくる日》已經達到81萬次觀看。

不過能歌善「武」的Seraph個性有點調皮，過去與VOLTACTION團員們初次連動玩恐怖遊戲《恐鬼症》（Phasmophobia），發現門縫中有鬼影時，還一一點名團員過去看，讓他們嚇到尖叫，風樂奏斗甚至還因此撞到桌子。還有一次為了讓不太敢玩恐怖遊戲的風樂奏斗在直播上玩經典遊戲《玩具熊的五夜後宮》，將風樂奏斗關在「牢籠」當中。

Seraph即將在7月迎來出道一週年，目前YouTube頻道訂閱人數已經達到21.8萬人，先前3D發表會直播時，有7萬3462人同時在線觀看，也讓粉絲相當期待後續會如何透過3D帶來創新的直播內容。


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