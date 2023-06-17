今天補班！上班族「周六地獄」還有這天：郵局、銀行營業一覽

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除了今天補班，今年還有最後一個補班日是國慶連假，10月7日至10月10日連續4天放假，因此9月23日周六需補班。
📌617補班銀行有上班嗎？
銀行適用勞基法，今（17）日正常上班，營業時間與平日相同，從上午9時至下午3時30分。
📌郵局、農會也補班嗎？
郵局、農會同樣適用勞基法，和平日一樣正常營業。農會漁會信用部及其分部，共同營業時間為上午8時至下午5時。
🔍全國郵局營業時間（點此查詢）
📌今天股市有開盤嗎？
沒有。證交所指出，6月22日端午節、6月23日調整放假，證交所集中交易市場連續休市二日，另於6月17日補行上班，當天股市不交易亦不交割。
📌補班日路邊停車要收錢嗎？
◾台北市：補班日依標誌牌面公告收費時段及費率收費。如公告該路段收費時間為周一至周五，則今天補班不收費；如公告收費時間為周一至周六，則補班日（周六）將收費。
◾新北市：今（17）日補行上班日，平日及每日收費路段照常收費。
📌有什麼補班優惠？
7-11濃萃美式4杯120元，門市另有買2送1；全家則有霜淇淋、拿鐵、珍珠奶茶買1送1；手搖飲、速食優惠也沒少，快把握今天吃吃喝喝。
☑4大超商：美式、拿鐵加1元多1杯 霜淇淋買1送1
☑8家速食：麥當勞、肯德基買1送1 達美樂全部半價
☑手搖飲：星巴克「拿鐵、星冰樂」買1送1 麻古、 五桐號半價
📌明年有幾天要補班？
由於今年補班高達6天引發民怨，行政院調整2024年彈性連假補班原則，明年只剩4個連假（元旦、春節、清明節、端午節），因此整年只需要彈性補班1天。