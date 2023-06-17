快訊／補班日別忘帶傘！「9縣市」大雨特報　雨彈狂炸到上午

今天補班！上班族「周六地獄」還有這天：郵局、銀行營業一覽

▲今天補班日，路邊停車收費、郵局、銀行、農會、股市營業時間一次看。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲今天補班日，路邊停車收費、郵局、銀行、農會、股市營業時間一次看。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者黃韻文/綜合報導

為了迎接下周22日起連續4天的端午連假，今（17）日調整為補班補課日，這也是今年以來第5個「補班日」，讓不少上班族覺得心很累，不過地獄補班日還沒完，今年9月還有最後一個補班日。針對民眾最關心的郵局、銀行、農會營業資訊，《NOWnews今日新聞》整理熱門QA快速掌握。

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📌今年還要補班嗎？
除了今天補班，今年還有最後一個補班日是國慶連假，10月7日至10月10日連續4天放假，因此9月23日周六需補班。

▲今年還有最後一個補班日，9月23日周六需補班。（圖／記者黃韻文攝）
▲今年還有最後一個補班日，9月23日周六需補班。（圖／記者黃韻文攝）
📌617補班銀行有上班嗎？
銀行適用勞基法，今（17）日正常上班，營業時間與平日相同，從上午9時至下午3時30分。

📌郵局、農會也補班嗎？
郵局、農會同樣適用勞基法，和平日一樣正常營業。農會漁會信用部及其分部，共同營業時間為上午8時至下午5時。
🔍全國郵局營業時間（點此查詢）

📌今天股市有開盤嗎？
沒有。證交所指出，6月22日端午節、6月23日調整放假，證交所集中交易市場連續休市二日，另於6月17日補行上班，當天股市不交易亦不交割。

📌補班日路邊停車要收錢嗎？
◾台北市：補班日依標誌牌面公告收費時段及費率收費。如公告該路段收費時間為周一至周五，則今天補班不收費；如公告收費時間為周一至周六，則補班日（周六）將收費。

◾新北市：今（17）日補行上班日，平日及每日收費路段照常收費。

📌有什麼補班優惠？
7-11濃萃美式4杯120元，門市另有買2送1；全家則有霜淇淋、拿鐵、珍珠奶茶買1送1；手搖飲、速食優惠也沒少，快把握今天吃吃喝喝。

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📌明年有幾天要補班？
由於今年補班高達6天引發民怨，行政院調整2024年彈性連假補班原則，明年只剩4個連假（元旦、春節、清明節、端午節），因此整年只需要彈性補班1天。

▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，而補班日也只剩下一天。（圖/NOWnews製作）
▲2024年行事曆，3天以上連假剩4個，補班日也只剩下一天。（圖／NOWnews製作）

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