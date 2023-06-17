快訊／補班日別忘帶傘！「9縣市」大雨特報　雨彈狂炸到上午

補班日8家速食披薩優惠！麥當勞、肯德基買1送1　達美樂全部半價

▲補班日8家速食披薩優惠一次看，包括麥當勞、肯德基買1送1之外，達美樂外帶全部半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲補班日8家速食披薩優惠一次看，包括麥當勞、肯德基買1送1之外，達美樂外帶全部半價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者黃韻文/綜合報導

為了迎接下周4天端午節連假，今（17）日得先補班補課。上班族「連六」不心累，周六上班最適合揪同事開吃，用炸雞披薩撫慰心靈，業者紛紛推出小資族最愛的買1送1，包括麥當勞、肯德基、達美樂都有，《NOWnews今日新聞 》整理8家速食補班優惠一覽。

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🟡麥當勞補班優惠買1送1
至6月27日前，歡樂送網路訂餐結帳輸碼「FREE」，享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式買1送1，限定優惠4選1，薯餅僅早餐時段供應。另6月28日前到屈臣氏門市，消費不限金額送「大薯買1送1」優惠券，能兌換至7月4日，限內用、外帶、得來速使用。

▲Tik Tok創作者分享到屈臣氏購物之後，拿到麥當勞大薯買一送一的餐券。（圖/Tik Tok@書維帶你吃）
▲Tik Tok創作者分享到屈臣氏購物之後，拿到麥當勞大薯買一送一的餐券。（圖/Tik Tok@書維帶你吃）
🟡漢堡王免費送小華堡
6月17日至6月21日先在官網預購華堡系列套餐，輸碼「LOVEBK」，並指定6月21日取餐；或是6月21日華堡日當天，到門市買華堡系列套餐，可獲得小華堡1顆，加送奇多家常起司口味玉米棒55g，送完為止。

🟡繼光香香雞買1送1
6月19日起限時7天開跑端午優惠，憑香繼光會員購買人氣炸物美式脆薯（55元），加送美式脆薯電子兌換券1張，可於6月26日至7月25日期間兌換。

🟡肯德基補班優惠買1送1
◾6月17日、18日：
📍優惠碼40552：咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元
📍優惠碼40457：4塊上校雞塊買1送1，49元
📍優惠碼40460：草苺起司冰淇淋大福買1送1，50元
📍優惠碼40459：中杯百事可樂買1送1，37元

◾即日起至6月25日：
📍優惠碼40431：咔啦脆雞×2＋小杯百事可樂＝140元
📍優惠碼40432：咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋小杯百事可樂＝149元

即日起至6月30日，預訂快取XL套餐，加1元多1顆原味蛋撻，桶餐加1元多1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊；預訂快取滿439元加送原味蛋撻2顆兌換券。

▲咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元。（圖／肯德基）
▲咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元。（圖／肯德基）
🟡頂呱呱
即起至6月18日前，出示學生證買畢業季套餐或超值套餐，免費兌換地瓜薯條1份，另推出2款桶餐促銷。

▪畢業狂歡桶399元：原味雞腿3支、原味炸雞3塊、呱呱包2顆、地瓜薯條1份、可口可樂1.25L。
▪犒賞獨享餐199元：原味雞腿2支、辣味炸雞2塊、中杯可口可樂1杯。

▲頂呱呱限時開賣「狂歡桶」399元。（圖／業者提供）
▲頂呱呱限時開賣「狂歡桶」399元。（圖／業者提供）
🟡達美樂
外帶披薩一個就半價，包括9吋及12吋披薩，不限口味全部5折。換算下來，9吋披薩最低186元起，12吋披薩最低287元起。賣最好是4合1的四喜披薩，開一盒能吃到4種不同口味。

🟡必勝客
《PK雙饗卡 》APP開賣「168套餐」，內含6吋個人鬆厚披薩（限120元以下口味），以及1個6吋夏威夷個人披薩，特價168元，可「線上寄披薩」兌換至明年12月底。

🟡拿坡里
即起至6月30日前有腿排桶好康，1公斤腿排桶原價450元、特價319元；2公斤腿排桶原價900元、特價599元，最低6.7折起。另有薯第一（89元）買1送1優惠。

▲拿坡里端出1公斤腿排桶319元，薯第一買1送1。（圖／業者提供）
▲拿坡里端出1公斤腿排桶319元，薯第一買1送1。（圖／業者提供）

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