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買房頭期款怎麼存？月光、負債女藝人靠「記帳」　3年1桶金存法曝

▲不想再幫房東付房貸，但沒有爸媽的金援，該怎麼存買房頭期款？鄭家純與于子育都說「記帳」很重要，房產達人Sway也公開「3年100萬」存錢法。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲不想再幫房東付房貸，但沒有爸媽的金援，該怎麼存買房頭期款？鄭家純與于子育都說「記帳」很重要，房產達人Sway也公開「3年100萬」存錢法。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

不想再幫房東付房貸，但沒有爸媽的金援，想買房第一步「頭期款」就卡關，該怎麼存買房頭期款？又該存多少才夠呢？《NOWnews今日新聞》整理兩位從月光、甚至負債，到翻身成有房族的名人鄭家純與于子育，她們公開的理財秘訣中有一點相同，就是「好好記帳」。房產達人Sway也分享「3年100萬」存錢法，而在雙北買房，估200萬頭款可買公寓或郊區。

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鄭家純27歲買下大安區3豪宅　「從月光族到買房」理財祕訣曝光
鄭家純曾是月光族，日前她接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享她靠著調整收支、投資，在27歲時就順利買下3戶大安區的豪宅。她說最重要的是，「強迫自己存錢」是最基本的，而且要養成好習慣先把自己的生活開銷列出來，並且確實記帳。


鄭家純也說，她買房非自住，是拿來投資創造更多現金流，2年後脫手轉獲利。同時她不建議差不多年齡的人盡快買房，「他們能買的房子並不是太好，總價很低的房子確實買得起，不過光是每月要負擔的房貸，就會壓縮到自己的生活品質。」

▲外傳民進黨徵召雞排妹鄭家純參選立委引發爭議，黨內高層透露三原則覓才。（圖 / 翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純曾是月光族，她說買房最重要的是，「強迫自己存錢」是最基本的，而且要養成好習慣先把自己的生活開銷列出來，並且確實記帳。（圖 / 翻攝鄭家純臉書）
于子育曾欠卡債60萬！靠「5帳戶理財」翻身　10年內存買房自備款
「國民媽媽」于子育最初以「錦繡二重唱」踏入演藝圈，多次入圍金曲獎，接著轉型成為主持人，練就了一身膽量和主持功力，同時也接觸戲劇圈，靠著精湛演技一次次收服觀眾，2020年更以台劇《俗女養成記》成為金鐘獎最佳女配角，不過雖然于子育現在看似事業成功，過去卻曾累積將近60萬元卡債，日前她接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享靠著4招理財方法，才讓人生「由負轉正」。

▲Sway分享「3年100萬」存錢法，而在雙北買房，估200萬頭款可買公寓或郊區。（圖／翻攝MOMOTV YouTube頻道）
▲Sway分享「3年100萬」存錢法，而在雙北買房，估200萬頭款可買公寓或郊區。（圖／翻攝MOMOTV YouTube頻道）
房產達人Sway也在MOMOTV《小宇宙大爆發》中分享買房頭期款的「3年100萬」存錢法，第1年、第2年都強迫自己每月存2萬元，兩年下來就有60萬，第3年薪水略漲了，存款也要提高道月存3萬元，這樣3年下來就剛好是第一桶金100萬元。他也提醒，存錢時切記做風險太高的投資，並建議「固定存1/3的薪水」。

不過，100萬頭期款買得起房嗎？Sway說在中南部沒問題，但在雙北的話，估計300萬頭期款可以買「好一點」的房子，200萬則是買公寓或郊區房，往蛋黃區外圍、選小坪數的，想買房還是有機會。

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