鄭家純27歲買下大安區3豪宅　「從月光族到買房」理財祕訣曝光

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鄭家純曾說過自己年輕時不擅理財，19、20歲賺的錢都不知花到哪去，後來是靠著經紀人幫她想到一個方法，要她計算生活花費，其它的錢就存起來，這個模式過了1、2年後，她發現原來存錢是會有「成就感」，並且更懂得珍惜、不浪費、不亂花錢。
培養好記帳習慣 強迫自己存錢
鄭家純表示，要養成好習慣先把自己的生活開銷列出來，比如餐費、房租、娛樂費等，再從中檢視有哪邊需要調整，不該花的就別花，這樣存錢才會快。「強迫自己存錢」是最基本的，她發現很多人存不到錢，都是因為還沒有從存錢中獲得成就感與滿足，當看到戶頭裡的金額越來越高時，就會對存錢更有動力、更積極。
投資創造現金流 看好房市就進場
鄭家純27歲找信任的親友合資，買下3間大安區包層的預售屋，鄭家純強調房子非自住，是拿來投資創造更多現金流，2年後脫手轉獲利。同時她不建議差不多年齡的人盡快買房，「他們能買的房子並不是太好，總價很低的房子確實買得起，不過光是每月要負擔的房貸，就會壓縮到自己的生活品質。」
對此，理財專家盧燕俐認同鄭家純存錢方式，也建議年輕人，收入不錯的，可以考慮買台北市外圍遠一點的地方，「不會買股票、買基金的人 『買房強迫儲蓄 』這件事是對的」。盧燕俐表示記帳這件事也很正確，「理財本就是這樣，確定理財目標，才會知道每個月錢是花去哪了，花錢去向比重是對還是不對，難免有所犧牲，這是一定的」。
盧燕俐舉例，年輕人一天要喝150元的星巴克咖啡，有些專家會鼓勵年輕人不要每天喝，或是戒掉喝咖啡，「我覺得太殘忍了！」她建議可以改為自己磨豆子，或是買三合一的、耳掛咖啡，「可以不那麼影響生活品質之下，還能夠存到錢，是年輕人可以去努力的方向」。
盧燕俐認為沒有自制力控制自己花費的年輕人，可以買 ETF （指數股票型基金Exchange Traded Funds）、台股基金、金融股等等，選一個自己有能力掌握的商品，假設5號發薪水，6號就拿薪水扣款基金，也就沒有多餘的錢揮霍了。針對不會買股票、買基金作投資的年輕人，盧燕俐表示慢慢的存錢到有能力買房子，也是一種不錯的儲蓄方式。