于子育曾欠卡債60萬！靠「5帳戶理財」翻身　10年內存買房自備款

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于子育的爸爸是蔣宋美齡的御廚，媽媽則是排灣族公主，從小家境小康的她，原先沒有金錢觀念，只要看到喜歡的東西就會買，也會到處大手筆請客，導致她毫無積蓄，直到某天手上6個節目突然全數喊停，她才發現自己頓時沒有收入，也沒有現金應急，只好先用信用卡消費，但她竟以為只要繳「最低應繳金額」即可，卡債因此越滾越大，等她意識到時，已經欠下將近60萬元卡債。
于子育斷捨離保單！拿回100萬還清卡債
于子育決心正視自己的財務狀況，因為她過去買了許多保險，每個月要繳將近4萬元的保費，在繳不出保費的狀況下，她趁機整理了自己的保單，發現有許多張是重複投保，便「斷捨離」一口氣解約10幾張保單，僅留壽險、意外險、醫療險、防癌險等必要的保障型保單，也因此拿回100多萬，這才解決了卡債的問題。同時，于子育也強調，保險確實是儲蓄的好物，只是當初她不懂就買，導致最後不僅喪失保單原本的利息，還可能要繳交違約金，變成了經濟上的壓力來源，讓她深知謹慎使用的重要性。
剪掉所有信用卡！堅持用現金繳費
除此之外，于子育也將所有信用卡剪掉，養成堅持用現金繳費的習慣，就連家中水電費都親自到便利商店繳交，直到近年來才重新辦了信用卡，但會集中在同一張消費，每個月的信用卡帳單更是全額繳清，不再讓自己過度依賴信用卡。
開始記帳！于子育驚覺手機APP有陷阱
于子育這時也發現掌握收支金流的重要性，自此之後她每天記帳，將大大小小的開支都記錄下來，發現自己有許多日用品重複購買的問題，還有手機APP免費試用期限過了，自動續約被扣款300、500元，這些小錢都不能忽略，累積起來就會變成大支出，便開始嚴格把關，她也會在花錢之前多問自己幾次「是否必要」，請客習慣也變成量力而為，不再過度消費。
靠「5帳戶理財法」！將所有收入分流
在弄清金錢流向後，于子育將自己的帳戶分為5個，第一為收入專戶，先是將所有收入集中到這個帳戶裡，僅留下固定支出的房租、水電、孝親費等，接著再將錢分流到其他4個帳戶，第二個為保險專戶，按時存入1年需繳交的保險費，準時扣繳。
于子育將第三個帳戶設為存錢專戶，放入每月收入的1/3，第四個為零用金專戶，若是將收入分流完畢仍有剩，就會轉進這個帳戶，平常不會去動這筆錢，僅1年刷1次本子過目餘額，最後則是旅遊專戶，因為于子育有收集50元銅板的習慣，手頭上有硬幣就會投入撲滿，當作是下一次的旅遊基金，或是拿來購買較高單價的物品，像她就因此買了一台筆電。于子育40歲之後才開始習慣用5個帳戶的分流方式理財，但卻在不到10年的時間內，就存下買房自備款，戶頭也從負債轉變為越來越多存款。
理財專家夏韻芬指出，于子育面對債務展現出積極的做法，不但把信用卡全數剪掉，也好好地償債負債，非常值得肯定，「不是一般人可以做到的事」，解約保單也是一個明智的選擇，去除多個儲蓄型保險，僅留下重要的保單，且還將帳戶分流，第一步先讓收入集中在同個帳戶，讓固定支出一目瞭然。
但夏韻芬也建議，考慮到于子育未婚，其實壽險不必投保過高，可以轉變為年金險，以便未來退休時能持續有金錢流入，另外，存錢買房也是正確的決策，若是有餘力也可以購買兩間房，一間出租當房東，增加更多收入。整體而言，于子育的理財方式對於青年及中年都頗為適合，但若是老年族群，就要想一下如何在退休之後還能有錢支應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。