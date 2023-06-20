退租時房東要「全室粉刷」合理嗎？她1招討回押金　363字話術公開

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該租房是位在新北市永和區2房1廳1衛房型，「小花媽」租了1年多，月租金2萬5500元。她分享說，最初租屋時房東明裡暗裡要求退租時要重新全室粉刷、請清潔公司打掃、窗簾等送洗等，但簽約時這些都沒列入租約中，後來超過1年租約後，租約自動變「不定期租約」，也就是可以隨時解約。
「小花媽」在搬家前1個月通知房東。而交屋當天，房東檢查房子，要求他們要賠償裂開的沙發等大大小小損耗，因牆壁摸久有點黃黃的，也要求「牆壁要重新粉刷、全屋要請專人來打掃」，堅持全部費用都由租客承擔。
後來，「小花媽」詢問相關專家後，從照片判斷沙發龜裂、牆壁泛黃是自然耗損，經與家人討論後，發給房東363字訊息後，成功拿回押金，並將租約正本掛號寄還房東。
「小花媽」在臉書公開363字對戰房東術語，重點包含「闡述沙發、牆壁皆屬自然使用痕跡，沒有蓄意破壞，租客無需承擔」、「已打掃完畢交付，若要更高標的清潔屬房東私人需求，租客無須買單」、「口頭要求未明列契約，依契約書內容為主」，以及下最後通牒「若XX天前未收到款項，將視同惡意扣押，將採取法律行動」。
事後，「小花媽」跟從事租賃相關的朋友聊到這件事情，朋友認為很值得分享給大家，但最後一句原寫「XX天過後若未收到押金，我們會立刻合法申請租屋的租金補貼」，建議改成「至稅捐稽徵處提出房東有出租房屋行為並未確實申報」，直擊房東痛點。
經手過上百件訴訟案件，專長為不動產訴訟、商務訴訟的律師林明忠也曾說明，租約中承租人的保管義務約定文字通常是：「承租人應以善良管理人之注意保管房屋，如違反此項義務，致房屋毀損或滅失者，應負損害賠償責任。但依約定之方法或依房屋之性質使用、收益，致房屋有毀損或滅失者，不在此限。」
一般最常見會隨著居住時間而有耗損痕跡的如牆面油漆、地板、燈具、紗窗等，還有就是部分房東自己附的家具，隨著時間過去，本來就會有一定程度的破損，這些部分都算是房客依據正常使用收益方法下，房東應該要負擔的成本，不能因此認為房客違反租賃物保管義務，進而要扣房客押金。
林明忠提醒，除非雙方於租賃開始時，就交還的屋況程度另外有約定，否則如果照一般常見的租約約定，租客租期結束還屋給房東時，房東要求要返還「一模一樣」的原狀，不然扣押金，這樣的要求在法律上是站不太住腳的。