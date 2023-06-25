房東兒要結婚「不租了」！Apple牙醫男友存4年　為母在台北市買房

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根據實價登錄預售屋交易資料顯示，今年1到4月台北市預售屋中位數總價高達2980萬元。永慶房屋集團業務總經理葉凌棋分析，在台北市想買新房，至少要準備3000萬元才夠，在總價帶上，有近半數落在2000至4000萬元最多，同時有47.2%單價破百萬元。
回到趙國翔為媽媽在台北市買房，他日前在IG上分享說，上一個房東雖然人非常好，不過兩年多前房東兒子要準備結婚時，還是只能委婉地請媽媽搬走。搬家時，媽媽突然嘆了一口氣說：「唉，不知道新房東會不會哪天又要把房子收回去了，該怎麼辦？」
趙國翔看著媽媽徬徨無助的眼神，便下定決心，無論多難，都要替媽媽在台北市買一間房子。後來，他選擇買預售屋，可以慢慢付工程款、減輕壓力，不過也因為前陣子新冠疫情疫情缺工缺料，直到本月才交屋。趙國翔日前帶媽媽到新家驗屋，「看著媽媽終於能有個幸福小窩，放下了心中的大石頭。」並說「相信父親在天上肯定也會欣慰」。
根據趙媽媽陽台景觀可遠眺台北101，下方正是民權東路與松山路交叉口，推測應為鄰近捷運中山國小站、民權東路二段巷中電梯大樓建案，規劃有100戶，有二房、三房等房型，預售屋近年實價登錄平均單價為87.2萬元。目前有1戶正在銷售中，開價2050萬元，單價為117.1萬元。