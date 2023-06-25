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房東兒要結婚「不租了」！Apple牙醫男友存4年　為母在台北市買房

▲女藝人Apple牙醫男友趙國翔為媽媽在台北市買房，陽台景觀可遠眺台北101，下方正是民權東路與松山路交叉口。（圖／翻攝趙國翔IG）
▲女藝人Apple牙醫男友趙國翔為媽媽在台北市買房，陽台景觀可遠眺台北101，下方正是民權東路與松山路交叉口。（圖／翻攝趙國翔IG）

記者徐銘穗/綜合報導

女藝人Apple（黃暐婷）的牙醫男友趙國翔，5年前爸爸過世後將媽媽從台中接到台北就近照顧，但「賣了台中舊公寓老家，連北市頭期款都湊不到」，只好先幫媽媽租房子，怎料又遇到「房東兒子要結婚，不租了」。趙國翔牙關一咬買中山區預售小宅，「分期付款」等了4年，日前終於盼到交屋，大嘆「要在台北市天龍國買一間房談何容易？

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據勞動部月初最新公布的「職類別薪資調查」顯示，醫師是平均年薪230.2萬元，是台灣第4高薪職業，冠軍是航空駕駛員的401.1萬元、第2名精算師325.1萬、第3名高階主管241.9萬元。不過，儘管身為高收入族，但要在台北市買房，對牙醫趙國翔來說仍不見件容易的事。

▲Apple和牙醫男友趙國翔交往多年，兩人時常在IG上放閃。（圖／翻攝趙國翔IG）
▲Apple和牙醫男友趙國翔交往多年，兩人時常在IG上放閃。（圖／翻攝趙國翔IG）
根據實價登錄預售屋交易資料顯示，今年1到4月台北市預售屋中位數總價高達2980萬元。永慶房屋集團業務總經理葉凌棋分析，在台北市想買新房，至少要準備3000萬元才夠，在總價帶上，有近半數落在2000至4000萬元最多，同時有47.2%單價破百萬元

回到趙國翔為媽媽在台北市買房，他日前在IG上分享說，上一個房東雖然人非常好，不過兩年多前房東兒子要準備結婚時，還是只能委婉地請媽媽搬走。搬家時，媽媽突然嘆了一口氣說：「唉，不知道新房東會不會哪天又要把房子收回去了，該怎麼辦？」

趙國翔看著媽媽徬徨無助的眼神，便下定決心，無論多難，都要替媽媽在台北市買一間房子。後來，他選擇買預售屋，可以慢慢付工程款、減輕壓力，不過也因為前陣子新冠疫情疫情缺工缺料，直到本月才交屋。趙國翔日前帶媽媽到新家驗屋，「看著媽媽終於能有個幸福小窩，放下了心中的大石頭。」並說「相信父親在天上肯定也會欣慰」。

▲趙國翔4年前為媽媽買的中山區預售屋近日終於交屋，媽媽不用再擔心房東突然收回房子。（圖／翻攝趙國翔IG）
▲趙國翔4年前為媽媽買的中山區預售屋近日終於交屋，媽媽不用再擔心房東突然收回房子。（圖／翻攝趙國翔IG）
根據趙媽媽陽台景觀可遠眺台北101，下方正是民權東路與松山路交叉口，推測應為鄰近捷運中山國小站、民權東路二段巷中電梯大樓建案，規劃有100戶，有二房、三房等房型，預售屋近年實價登錄平均單價為87.2萬元。目前有1戶正在銷售中，開價2050萬元，單價為117.1萬元。

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