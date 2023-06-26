星巴克買一送一超狂優惠懶人包　巧克力星冰樂80元隱藏優惠被挖出

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星巴克推出連假回來的咖啡收心操，今天6月26日一日限定，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇3朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮3.氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克foodomo巧克力星冰樂一杯80元 指定3款「買一送一」
星巴克即日起至6月30日的每週三至五，活動期間內全日於foodomo外送平台推出「指定飲品好友分享」活動，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「美式、那堤、巧克力可可碎片星冰樂」，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」優惠，最高現省160元。
幫大家試算，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」兩杯優惠價160元（原價320元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」或「客製化」服務。
📌星巴克foodpanda外送「第二杯半價」
星巴克即日起至7月4日，全日於外送平台foodpanda，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的特選美式或燕麥奶那堤，可享「第二杯半價」優惠。幫大家整理，兩杯特大杯「特選美式」優惠價202元（原價270元）、兩杯特大杯「燕麥奶那堤」優惠價255元（原價340元）。
提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
📌加碼OTOME Café！「玩夏萃Cool系列」限定優惠
首間Espresso To Go概念店OTOME Café歐頓咖啡插旗台北敦南商圈，炎夏推出「玩夏萃 Cool」系列，3款「精品級 Cold Brew 冷萃咖啡」，獨特手工製法低溫萃取，喝得到滑順、清爽的口感；更有2款沁涼的「濃縮氣泡咖啡」與「西西里氣泡咖啡」，成為消暑首選。
即日起至6月30，會員專屬指定TOP5熱銷商品「第二杯大杯 9 折」優惠，不可寄杯、口味任選搭配，以低價折扣；7月10日至7月23日寄杯活動，大杯精品冷萃咖啡系列/氣泡咖啡系列，享 8 杯同品項「現折 50 元」，10 杯同品項直接「現折 100 元」；8月1日至8月15日，購買精品冷萃咖啡系列/氣泡咖啡系列任一杯,並於Google 5星好評、Facebook 或 Instagram 粉絲專頁按讚及追蹤（三選一），可享「現折 5 元」優惠。