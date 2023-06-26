洗衣機用完要關蓋子嗎？她和室友吵翻天　譚敦慈公開正確做法

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貼文引發網友討論，關上派的網友留言說「以前關著後來發霉，只好找人來拆洗洗衣機，後來就不關了，廠商也建議洗完衣服不要關蓋子，讓它通風」、「不關，洗前看裡面有沒有怪東西，灰塵不用care。」也有人說，「放室內就開著，室外還是關一下」。
究竟洗衣機用完蓋子要關還是不關好？譚敦慈曾指出，沒有烘衣功能的洗衣機，通常清潔完後洗衣機內部會呈現潮濕的環境，加上衣服的髒汙，如果沒有好好除去內部濕氣，很有可能洗衣機反而成為細菌或黴菌的溫床。她建議洗完衣服應該把洗衣機的蓋子打開，洗完衣服後洗衣機裡面會有濕氣，洗衣蓋打開才能散去水氣，避免洗衣槽因為未散去的濕氣而長黴菌。
譚敦慈也分享了自家清洗洗衣機的小撇步，將水蓄滿，放入適量的漂白水，或是專屬的洗衣機的清潔劑，按下洗衣流程，洗完之後不脫水，放置12小時後把舊水放掉，再重新注滿乾淨的水並走一次洗衣流程即可，建議1~2個月就應該要清潔一次。直立式的洗衣機也可以使用小蘇打來清洗，但滾筒式的洗衣機就不建議。
知名廠商「花王」也曾在推特上貼文，提到梅雨季時，很多人怕雨水噴進洗衣機，洗完衣服未將蓋子馬上掀起，但他們「建議打開」，因為洗滌後若不掀開，水分無法完全蒸發，裡面容易滋生細菌、黴菌，甚至還會產生異味。除了建議掀開洗衣機的蓋子，最好也要打開倒洗衣精、柔軟劑等的盒子，可以的話，濾網袋也要取出晾乾。