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就業真難！中國畢業生收offer後「增重10公斤」　公司竟拒絕聘用

▲中國青年面臨就業困境，在中國政府有意將「失業清零」之際，一名應屆畢業生稱自己因增重十公斤而遭應徵公司拒絕聘用。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年面臨就業困境，在中國政府有意將「失業清零」之際，一名應屆畢業生稱自己因增重十公斤而遭應徵公司拒絕聘用。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國青年就業現況慘澹，自去年起青年失業率已居高不下，今年4、5月份連續兩個月16至24歲青年失業率更是創下新高，不少應屆畢業生在「畢業即失業」的困境下對生活感到沮喪。與此同時，一名今年應屆畢業的武漢學生向中媒透露，自己在收到某公司的offer後，公司卻以他體檢結果「增重10公斤」、「為人不誠信」為由拒絕聘用

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中國國家統計局表示，目前16-24歲青年人當中，有600多萬人失業，青年就業問題也成為中國政府的當務之急。根據《極目新聞》、《香港01》報導，今年5月4日一名武漢某所高中應屆畢業生向公司投遞履歷應徵企劃職位，經過兩輪面試後在5月27日收到該公司人資部門寄送的「聘用意向函」，並要求他進行身體檢查。

沒想到在6月初，他將健檢報告上傳後，自稱是該公司人資部的員工卻來電告訴他，因為體檢報告比他履歷上填寫的體重還要「胖了10公斤」，因此認定他為人不誠信，決定不予聘用。

該名求職者稱無法接受公司拒絕聘用的理由，並提到其應聘的職位事先沒有說明對體重有硬性要求，「難道人在一段時間內不可以長胖嗎？以這個理由拒絕錄用我，我感到很氣憤」；他稱自己可能投遞履歷填寫的體重與實際體重有偏差，再加上自己收到「聘用意向函」後暴飲暴食才導致體重增加，但這並非公司拒絕聘用的理由，「兩輪面試的時候也沒有說到體重這個問題，現在用這個理由來拒絕錄用我真的很可笑，我希望能給我一個說法」。

報導提到，該公司負責人回應表示，該公司位於成都、廣州、武漢三地的人資部員工都有負責公司的面試，要先查明是哪位員工與其接洽、了解情況後再能答覆，但至今仍未有所回應。

《極目新聞》報導指出，湖北敬卓律師事務所律師王海鵬認為，在簽訂勞動契約前，公司已發出「聘用意向函」確定了勞工的入職時間、工作崗位、薪酬待遇與其他雙方權利義務等。雙方依據「聘用意向函」達成的合意仍為預約合同的合意，目的在於約束雙方按期簽訂勞動契約；而涉事公司前述的行為，明顯違反雙方已經達成的預約合同的約定，應當承擔違約責任。

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