3人吃1千多仍「不符低消」被迫加點飲料！老闆喊冤 卻有打臉先例
近年來在台灣，有許多餐廳都設置了低消規則，避免顧客佔用了座位卻沒消費。不過這項規定也常常發生爭議，近期又有民眾到一間早午餐店消費破千元，但結帳時店家卻堅持「要點飲料」，消息曝光掀起輿論，但其實去年就曾發生過類似事件，而消保官也早已做出解答。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上大吐苦水，近期他與朋友前往一間早午餐店，一行三人點了3份餐點、2杯飲料，一共金額為1千多元，但卻不符合店家低消的規定，讓他用餐體驗很不好，最後也跑到店家Google留下2星評論「一進門說低消1杯飲料，但點餐時才知道餐點不算低消？低消的定義是最低消費，但為何要限制只能飲料？來用餐的要有心理準備，一定會被迫再點1杯飲料（最低150元起）」。
不久後店家則在評論區反擊「一進門就有告知低消是1杯飲料，所以我們沒跟你說餐點有算低消啊，怎麼會產生這種誤解呢？然後一進門就有告知，您也是聽完同意才走進來消費，如果您不同意，其實可以選擇不進來消費，怎麼又要說我們強迫您點飲料？門口都有放置菜單，寫低消1杯飲料，您自己也說一進門我們都有告知，建議您以後一定要聽清楚店家的規則，做好心理準備，再選擇要不要進來消費。」
這讓原PO相當困惑「大家所認知的低消真的都不同嗎？」遭遇引發民眾熱議，多數人則認為店家在玩文字遊戲。但其實早在去年，就曾發生過相似的案件，資深媒體人陳安儀2022年初到礁溪用餐，就曾點了破千元餐點，但仍被要求點飲料的事件。
當時消基會名譽董事長游開雄表示，在社會大眾認知中，「低消一杯飲料」代表最少要達到1杯飲料價格的消費，「低消」兩字對一般法律來說，就是進到店內的「最低消費額」。因此若是只寫「低消一杯飲料」，而店內飲料均價是150元左右，客人點了超過千元的其他餐點，是符合低消標準。游開雄當時更指出，業者不能用「低消」兩字來表示，必須註明消費者「必點」，寫清楚用餐規則，才能避免消費糾紛。