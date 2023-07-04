2023黑松露季「9家平價餐廳」盤點　牛排、湯咖哩桌邊現刨松露雪

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而年年舉辦黑松露季的慕里諾餐飲集團，堅持從義大利進口高品質黑松露期間限定開賣，克服了全球航運漲價等趨勢影響，不只採用松露鹽、松露油及松露醬豐富旗下品牌料理，更在桌邊直接「現刨新鮮黑松露」，提供平價奢侈享受；去年曾爆賣一天就超過預期銷售量，饕客們記得把握時間開吃。
📌Suage北海道湯咖哩
近期登陸香港造成湯咖哩熱潮的Suage北海道湯咖哩，獨家在台推出「黑松露雞腿肉串湯咖哩」限定款，料理長以椰奶調製黑松露湯咖哩的湯頭，接著再將鎮店招牌脆皮雞腿肉串經素炸、炙燒烹調後展現迷人的肉脂油香，並將新鮮黑松露刨進料理搭配松露美乃滋，風味加乘。
📌BEPPIN PASTA
以擅長的和風洋食詮釋黑松露，「黑松露溫泉蛋奶油義大利麵」以自家製奶油醬汁炒製口感彈牙的生義大利麵，培根肉香、鴻禧菇的滑順混入麵條，搭配溫潤溫泉蛋，完美融合黑松露，是不少國人習慣的風味。「黑松露炒時蔬」先以橄欖油炒製略帶苦韻的孢子甘藍、櫛瓜等蔬菜，加上現刨的新鮮黑松露，直率入饌。
最特別的是，BEPPIN PASTA今年特製顛覆飲品印象的「黑松露奶蓋紅茶」，料理長直接在奶蓋紅茶上刨入黑松露，並點綴粉色玫瑰鹽增添風味層次，靠近鼻尖時聞得到黑松露氣息，接著和奶蓋的醇厚乳香、紅茶的清香茶韻一起融合在嘴裡，滋味獨特、越喝越順口。
📌勝政日式豬排、勝勢日式豬排
年年推出現刨新鮮黑松露豬排的勝政日式豬排、勝勢日式豬排，今年再度下起豪邁松露雪，「黑松露白醬佐里肌豬排套餐」為經典豬排搭配黑松露白醬，並在桌邊現刨整顆新鮮松露，清爽白醬誘發黑松露散發獨特迷人的沁香，一口爽快咬下紮實肉感，越嚼越香。
📌泰迪農園咖哩
以雞骨、多種水果熬製出南洋風味的咖哩燉雞，加上香氣濃郁的松露醬調和成「黑松露咖哩燉雞」，久燉不爛的舒康雞相當入味，再搭配刨入黑松露，風味濃厚。同樣以新宿咖哩醬與黑松露醬為基底的「黑松露起司漢堡排咖哩」，堆疊起純牛肉手工製作的漢堡排、濃郁炙燒起司片以及現刨黑松露，擁有飽滿肉汁的漢堡排吸附滿滿黑松露咖哩醬，相當滿足。
📌BELLINI Pasta Pasta
將黑松露融入義式披薩中，以肥瘦黃金比例混和而成的牛絞肉打造「手打牛肉丸黑松露起司比薩」，搭配爽脆蘆筍及少許芝麻葉，現點現作並於桌邊現刨新鮮黑松露；「濃郁黑松露香焗菠菜起司盅」以帕達諾、馬滋瑞拉起司搭配自製濃郁奶油白醬，加入蘆筍、菠菜泥、香菇、杏鮑菇及2顆溏心蛋等滿滿餡料，再刨下黑松露並附有4片塗滿松露醬的法國麵包，滿足松露控。
📌MOLINO義式餐廳
以經典義式奶油醬為基底將綜合野菇與松露醬拌炒成「黑松露野菇奶油手工扁平麵」，再現刨黑松露增添濃郁香氣；另道選用美國PRIME嫩肩牛肉的「嫩肩厚牛排黑松露片紅酒醬」，每份約重達450g，經24小時低溫烹調，再以橄欖油、奶油大火乾煎，保留豐沛肉汁與軟嫩口感，佐上紅酒醬及現刨黑松露，香韻迷人。
📌阪前鐵板燒
夏季打造「松露夏宴」，和牛堡、軍艦及握壽司，結合海膽、玉子豆腐等日式元素，以3種不同視覺與口感，翻玩澳洲M9和牛名物三品；並以清酒誘發鮑魚鮮味，佐時蔬及新鮮現刨松露，淡雅鮮甜；鱒魚卵墨雲干貝則特選北海道生食級干貝佐海膽南瓜泥、鱒魚卵三重奏，好看又好吃。
📌The Wang
打造限定黑松露牛排盛宴，從主餐到甜點皆以松露入菜，「主廚限定羅西尼牛排」由侍餐師桌邊現刨新鮮黑松露，覆蓋鮮嫩多汁菲力牛排及軟嫩鴨肝散發細緻香氣；前主餐「松露北海道干貝佐洋菇泡泡」，用油漬松露點綴香煎北海道干貝，入口前沾白松露醬及洋菇泡沫；甜點「黑松露巧克力法式千層派」，選以酥脆千層夾著卡門貝爾起司、松露卡士達、海鹽榛果風味的奶餡，再現刨主廚特製松露巧克力佐松露冰淇淋，並淋上松露油完美作收。