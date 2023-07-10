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一早被地震搖醒「帳戶多出3萬元」　他爽曬截圖：房貸補助入袋

▲1戶3萬元「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補助今首波入帳，有網友一早被震醒，喜見「3萬元」入帳通知。（示意圖／記者顏真真攝）
▲1戶3萬元「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補助今首波入帳，有網友一早被震醒，喜見「3萬元」入帳通知。（示意圖／記者顏真真攝）

記者徐銘穗/綜合報導

你的3萬元房貸補助入帳了嗎？內政部推出1戶3萬元的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補助，首批核定約25萬戶在今（10）起陸續發錢，有網友一早被地震嚇醒，驚見帳號跳出「3萬元」入賬通知，開心曬出截圖分享，大批網友也湧入洗版，回應「房貸補助欸」、「我也多了3萬」。

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原PO在PTT發文「 帳戶突然多了3萬？ 」，表示他一早被地震震醒，剛好看到手機跳出的入帳訊息，於是他好奇一瞥，「驚為天人，帳戶突然多了3萬，不知是不是匯錯，有人跟我一樣嗎？」截圖中備註欄顯示「行政院發」，證實為今天入帳的首波房貸補助。

▲1戶3萬元「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補助今首波入帳，有網友一早被震醒，喜見「3萬元」入帳通知。（圖／翻攝PTT）
▲網友一早被震醒，喜見「3萬元」入帳通知，曬出入帳通知截圖。（圖／翻攝PTT）
據內政部上周五公布，房貸補助累計至今已有53萬戶申請，首批核定約25萬戶，第一波房貸補貼今（10）起陸續入帳。想查自己是不是25萬戶首波幸運兒之一？房貸補貼申請進度查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/

內政部最初公告此波房貸補貼約有55萬戶受惠，目前首波核定約25萬戶，達成率約45%。還沒申請房貸補貼的房貸族也別著急，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包

內政部長林右昌說明，支持金會直接存入核定戶申請人的約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」的文字。若申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款

▲1戶3萬元的房貸補助今首波入帳。（圖／資料照片）
▲1戶3萬元的房貸補助今首波入帳。（圖／資料照片）
如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。林右昌提醒，核撥過程攸關支持金權益保障，請核定戶申請人務必留意相關資訊。

林右昌補充，由於中產以下房貸戶支持專案，民眾申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時上網查詢申辦進度。另外，針對支持專案各項申請疑問，歡迎民眾於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。

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