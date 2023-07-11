熱炒白飯之亂延燒！2023哪些店還能「免費續碗」？ 這間早取消了
熱炒店白飯之亂持續延燒！昨（10）日晚間北科大學生曾在師長的帶領之下到熱炒店與老闆拍照當面和解，但事後學生仍飽受相關言論抨擊，讓資材營總召在今（11）日凌晨發布長達10分鐘澄清影片，店家老闆則公布當時影片，證明自己當天有補白飯，雙方戰火持續延燒。
記者潘毅/綜合報導
回顧此次白飯事件，27位學生在熱炒店內消費平均一人約255元，對於學生、小資族而言，能以最省的金額填飽肚子，就是最主要的需求。對此《NOWnews》也盤點出2023年，在相似金額條件之下，還有哪些店家提供內用餐民眾免費享用白飯。
🔘2023年仍有提供『免費白飯』的連鎖餐廳
鼎王麻辣鍋
鼎王的消費方式為，店內基本消費一桌650元(4人)，同時需加收1成服務費；知名實況主亞洲統神在昨（10）日晚間直播中針對白飯之亂提出看法，他以鼎王麻辣鍋為例「學生我教你怎麼吃，去鼎王，一桌4個人低消650，每個人點150湯底，再點個老油條，算下來平均一人也在200多元，但湯底的麻辣鴨血、豆腐、白飯全都無限吃到飽」，且店員態度也十分客氣。
福勝亭
日式豬排店福勝亭在官網中指出「內用消費白飯、高麗菜絲、味噌湯均可免費續加」，店內菜單中最低價的定食價位則是195元。
定食8
爭鮮餐飲集團旗下的知名品牌「定食8」，去年7月時曾一度停止飯湯無限供應，但在今年6月1日後宣告回歸，內用點購任一定食，即享「香Ｑ米飯」、「味噌湯」無限量免費供應。而翻看店內菜單，最低價的定食為180元。
🔘超意外！『這間店』早就沒有免費白飯
大埔鐵板燒
知名連鎖鐵板燒品牌「大埔」，其實早在2017年時，就已經規定「不論是加盟或者是直營店」，白飯需額外收費10元，若有民眾在住家附近的門市吃到免費白飯，則可能是個別店家的促銷行為。