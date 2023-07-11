房東包租代管「年領1萬+稅賦減免」划算？ 他勸：別為1萬賠400萬
「社會住宅包租代管第4期計畫」上周一（3）正式啟動，加入「公益出租人」即享每屋每月最高1萬5000元免稅、自用住家稅率1.2%及地價稅2‰稅賦優惠，每年還有1萬元的修繕補助。網友聽了很心動，但房仲搖頭秒勸，指出一但自用的房子租人後，就不再享有房地合一稅400萬免稅額，「這是一件超級傻的事情」。
記者徐銘穗/綜合報導
營建署推「包租代管333」，強調房東加入即3稅有減免（房屋稅、地價稅、租金收入所得稅）、3費有補助（公證費、修繕費、居家安全相關保險費）、3年有服務（業者專業管理、輕鬆收租、免服務費）。營建署舉桃園市現值40萬元、地價額25萬元、房東所得稅率20%的租金1萬6000元房屋為例，3稅年繳3萬3988元，但「包租代管」後只要繳6688元，省下2萬7320元。
除了稅賦優惠外，1年還享有1萬元修繕補助等，網友看了很心動，打算把自用住了6年的房子拿去「包租代管」，變公益出租人租給有需要的租客，過2年後再把房子賣掉。對此，住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞聞聲急喊，「不要為了1萬元，讓免稅額400萬瞬間沒了，這是一件超級傻的事情！」
江炳賞表示，公益出租人是政府鼓勵房東把房子出租給需要租金補貼的人，但是不代表自用住宅房屋稅1.2%跟自用住宅的房地合一綁在一起，也就是說「房子只要出租給人家，自用住宅的400萬免稅額就沒了」，等到出租情形取消或結束，重新計算6年。
事實上，依照房地合一稅規定，持有5年內轉售課稅35%～45%，5年到10年課20%，10年以上也要課15%。但是如果符合自用優惠條件，則有400萬元免稅額，且稅率只要10%。
舉例來說，1間房子出售如果獲利1000萬元，符合自用先減400萬元免稅額，剩下600萬元再以10%稅率計算，稅額約60萬元。如果不符合，持有6年以後出售，則以1000萬元課20%，稅額200萬元，是自用稅額的3倍多。
營建署指出，社會住宅包租代管計畫自2017年底推動以來，截至今年6月30日，累計媒合已達7萬3185戶，並以每季新增7000戶的媒合量能穩定成長中，第4期包租代管計畫將再擴大辦理目標至8萬戶。