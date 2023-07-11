餐廳「白飯吃到飽」越來越少？這間店揭取消內幕 老闆成本全說了
日前北科大資材營的籌備團隊約莫20多名學生到熱炒店「大道創意熱炒店」用餐，當日店裡兩鍋白飯已全數被嗑光，老闆表示不再追加煮白飯，沒吃飽的學生們紛到Google評論狂刷一星負評，讓老闆深感不滿。事後雖然雙方和解，網路上話題仍不斷。白飯吃到飽一事引起雙方與網友們熱議，《NOWnews今日新聞》訪問高雄一家中式料理餐廳，老闆親自完整透露，從提供白飯吃到飽到後來取消的原因。
記者葉盛耀/綜合報導
為了吸引消費者上門，不少餐飲業者都有提供白飯吃到飽的服務。高雄「小團圓功夫私廚」的前身為「海光二村眷村私房菜餐廳」，在原店名為海光二村時，主打南台灣眷村口味料理，因為道道皆是偏重口味的下飯家常菜，當時還提供白飯與十穀飯讓顧客可以無限續吃，直到後來2018年時餐廳名改為小團圓之後，順勢不再提供此服務。
已從事餐飲20年的「小團圓功夫私廚」老闆董耀鑫提到，當年的確有不少客人，是一家子人來，點個4道菜，而白飯每人卻可以吃到3、4碗。但秉持著和善做生意的角度，他通常不會反對。直到後來餐廳更換了品牌，他也順勢取消提供白飯吃到飽。
他說，「每一桶飯大概成本就要300元以上，而你很難去拿捏每個客人吃飯的最大量，每天光是白飯、十穀飯最少要煮上4桶，那都是不可小覷的成本。」尤其從去年到今年，各式成本紛紛上漲，他提到，「一袋大眾品牌的白米以前是1000元左右，現在已經漲到1300元，漲幅至少3成。」再加上其他食材與原物料皆上漲，尤其獨立餐廳不像連鎖餐廳可以以量制價、能壓低食材成本的漲幅。另外，現今疫後時期餐飲業大缺工，必須以更高一點的薪水來找人，這些都是現在餐飲業成本提高的因素。
他以過來人身分揭露，「以前餐廳利潤可以有3成，但是今年雖然餐廳紛紛有調漲售價，但是大部分業者為了符合消費者期待，售價都不敢調漲太多，很可能到最後利潤要砍半，僅有1.5成。」也就因此，若是還提供白飯吃到飽，讓成本無預期地突然上升，無疑是大風險。他認為不再提供白飯吃到飽，是明智之舉。