北科大白飯之亂落幕？熱炒店「修改貼文」道歉認：我們錯了
北科大資材營籌備團隊日前到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，沒想到卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見，學生到店家Google評論留下一星負評，後續引發軒然大波，雙方在昨（10）日曾一度和解，後續學生總召又再今（11）日發布澄清影片，爭議繼續延燒。今（11）日下午大道熱炒店粉專也將影片附註「修改貼文」，內容也提到「結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」
記者潘毅/綜合報導
回顧本起爭議，北科大資材營籌備團隊8日時，前往台北知名「大道創意熱炒店」用餐，結果因「白飯吃不夠」的問題衍生與店家的糾紛，讓學生到店家Google評論留下一星負評。此事引發社會關注後，北科大資材營隊總召發聲明道歉，昨（10）日晚間帶著幾位學生到親自到店裡向老闆致歉，後者也表示接受學生道歉。
不料今（11）日凌晨1點，資材營總召不滿同學們飽受網友言語霸凌、抹黑，又再度發布10分鐘澄清影片，針對事件七大爭議點一次說明白，表明「可以接受大家覺得我們處置不當，但對於我們對於營隊、工作人員的詆毀，我們沒有繼續隱忍的必要」。
後續大道熱炒店的臉書粉專，也在今（11）日下午1點時貼出當天的監視器影片回應「這不是在補飯嗎？」而《NOWnews今日新聞》也在下午2點前往現場訪問老闆王誠中，他親自受訪回覆「尊重學生論述」，盼雙方能當面還原事情經過與理解，讓風波盡快平息。
最後大道熱炒店的臉書粉專也在下午4點17分時，將影片附註的文字內容做出編輯修改，新增內容如下「監視器時間沒調準所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」