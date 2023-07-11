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北科大白飯之亂落幕？熱炒店「修改貼文」道歉認：我們錯了

▲北科大資材營籌備團隊日前到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，沒想到卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北科大資材營籌備團隊日前到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，沒想到卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅/綜合報導

北科大資材營籌備團隊日前到台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，沒想到卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見，學生到店家Google評論留下一星負評，後續引發軒然大波，雙方在昨（10）日曾一度和解，後續學生總召又再今（11）日發布澄清影片，爭議繼續延燒。今（11）日下午大道熱炒店粉專也將影片附註「修改貼文」，內容也提到「結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」

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回顧本起爭議，北科大資材營籌備團隊8日時，前往台北知名「大道創意熱炒店」用餐，結果因「白飯吃不夠」的問題衍生與店家的糾紛，讓學生到店家Google評論留下一星負評。此事引發社會關注後，北科大資材營隊總召發聲明道歉，昨（10）日晚間帶著幾位學生到親自到店裡向老闆致歉，後者也表示接受學生道歉。

不料今（11）日凌晨1點，資材營總召不滿同學們飽受網友言語霸凌、抹黑，又再度發布10分鐘澄清影片，針對事件七大爭議點一次說明白，表明「可以接受大家覺得我們處置不當，但對於我們對於營隊、工作人員的詆毀，我們沒有繼續隱忍的必要」。

▲北科大資材營總召11日凌晨上傳影片，澄清事件七大爭議。（圖/北科資材營）
▲北科大資材營總召11日凌晨上傳影片，澄清事件七大爭議。（圖/北科資材營）
後續大道熱炒店的臉書粉專，也在今（11）日下午1點時貼出當天的監視器影片回應「這不是在補飯嗎？」而《NOWnews今日新聞》也在下午2點前往現場訪問老闆王誠中，他親自受訪回覆「尊重學生論述」，盼雙方能當面還原事情經過與理解，讓風波盡快平息。

▲熱炒店11日下午貼出當天監視器畫面，表示當天學生來時，店內的確有補白飯。（圖／大道創意宴會館臉書）
▲熱炒店11日下午貼出當天監視器畫面，表示當天學生來時，店內的確有補白飯。（圖／大道創意宴會館臉書）
最後大道熱炒店的臉書粉專也在下午4點17分時，將影片附註的文字內容做出編輯修改，新增內容如下「監視器時間沒調準所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」

▲大道熱炒店的粉專發文，在下午4點編輯內容，「表示沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。（圖／大道創意宴會館）
▲大道熱炒店的粉專發文，在下午4點編輯內容，道歉表示「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。（圖／大道創意宴會館）

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