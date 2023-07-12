獨／台灣「全球唯一必勝客」歇業 官方證實：單片披薩、早餐沒了
位於新北市環球購物中心Global Mall板橋車站內的必勝客EXPRESS，是台灣必勝客發展出獨步全球經營模式的全新概念店，不只為全球第一家開賣早餐的必勝客，也是全台首賣黃金帕瑪森單片比薩的門市。沒想到必勝客板橋車站EXPRESS日前已經悄悄歇業，同樣位址7月1日封板裝潢、將迎接8月3日開幕的韓國「橋村炸雞」。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實「階段性任務已經完成」，未來單片披薩、銅板價早餐都沒了。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客板橋車站EXPRESS於2020年底開幕，以全球未見的經營模式登場，不只為全球第一家開賣早餐的必勝客，更有別於一般必勝客外帶外送店，把過去期間限定、熱烈好評的「菠蘿芝心餅皮」，變成全新正港「冰火菠蘿」點心，同步供應正宗「鹹檸七」港式飲料，成為全台唯一獨家吃得到道地港味的據點。
還曾加碼把早餐漢堡系列全面升級為創新「菠蘿蛋堡」；也是全台首賣黃金帕瑪森單片比薩的門市。必勝客板橋車站EXPRESS鎖定通勤族需求，也提供義大利麵、燴飯等快速取用、方便個人享受的餐點。
台灣官方證實「必勝客板橋車站EXPRESS」已經歇業，業者回覆《NOWnews今日新聞》表示，「必勝客板橋車站EXPRESS是台灣必勝客全新概念店，測試市場對全新餐點、服務、裝潢設計概念的接受度，發展出獨步全球的經營模式，讓必勝客台灣持續進步、優化消費者體驗」，該門市許多啟發與驚喜，也陸續推廣到其他門市。
官方透露，「由於階段性任務已經完成」，感謝消費者對於板橋車站EXPRESS的支持；分享必勝客位於板橋仍有其他9間門市，如板橋中山店、板橋府中店等，可持續提供板橋地區消費需求。業者也承諾「未來仍會持續因應消費者需求研發不同的新產品、服務與店型」。
根據了解，未來單片披薩、銅板價早餐也都隨「必勝客板橋車站EXPRESS」歇業而買不到了。同樣位址7月1日已封板裝潢、將迎接8月3日開幕的韓國「橋村炸雞」。
不過必勝客目前在台北車站南陽街商圈也擁有全球首間「Hot燒站」信陽店，打造全台第一家透明廚房，主打現點現烤美食5分鐘就能外帶，獨賣以美國舊金山Sourdough麵包為靈感研發的「手工餅皮個人比薩」，並提供紅白青醬義大利麵、飯。過去只在必勝客板橋車站EXPRESS開賣的「冰火菠蘿」，未來也能在「Hot燒站」信陽店購買。