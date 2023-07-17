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刷悠遊卡吃3大速食隱藏優惠！5款漢堡套餐下殺89元　披薩買一送一

▲刷悠遊卡就能吃3大速食隱藏優惠！漢堡王推出限量經典悠遊卡，5款漢堡套餐下殺89元；肯德基也有炸雞蛋撻優惠餐；必勝客小披薩「買一送一」或個人披薩第二件半價。（圖／漢堡王提供）
▲刷悠遊卡就能吃3大速食隱藏優惠！漢堡王推出限量經典悠遊卡，5款漢堡套餐下殺89元；肯德基也有炸雞蛋撻優惠餐；必勝客小披薩「買一送一」或個人披薩第二件半價。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

通勤族有口福了，刷悠遊卡就能吃3大速食隱藏優惠！漢堡王不只推出限量經典悠遊卡，5款漢堡套餐下殺89元，最高限省40元；肯德基也有炸雞蛋撻優惠餐；必勝客則有小披薩「買一送一」或個人披薩第二件半價好康。

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📌漢堡王：5款漢堡套餐下殺89元　買限量經典悠遊卡送200元現金折價券
漢堡王暑假加碼推出全台首張「全通路最殺優惠」的限量經典悠遊卡，7月20日於門市販售，售價只要199元，隨卡即贈 200 元現金折價券（每張 50 元，共 4 張）；蝦皮商城也有獨家線上販售，限量5000張售完為止。

憑卡可享每日 10:30am 之後的臨櫃消費最殺折扣，共有5款超省套餐下殺 89 元，包括田園烤牛堡餐、雙起士培根牛肉堡餐、六塊雞塊餐、經典脆雞堡餐，還有隱藏版周一限定口味129「起司醬洋蔥圈烤牛堡」也只要89元（原價129元），最高限省40元。

▲漢堡王悠遊卡享5款超省套餐下殺 89 元優惠。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王悠遊卡享5款超省套餐下殺 89 元優惠。（圖／漢堡王提供）
📌肯德基：優惠代碼「23849」炸雞蛋撻餐115元
肯德基即日起至7月31日，使用悠遊卡/悠遊聯名卡於門市點餐時，告知優惠代碼「23849」，可享咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻優惠價115元（原價183元）；再送 香酥脆薯(中)或百事可樂(中)限量好禮2選1，限量1萬份。

提醒大家，限外帶、不適用外送；限正餐時段(10:30AM起供應)；僅限可使用悠遊卡付款之門市提供，結帳時須使用悠遊卡/悠遊聯名卡，以悠遊卡功能付款；台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏優惠代碼「23849」，刷悠遊卡享炸雞蛋撻餐115元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：小披薩「買一送一」！個人披薩「第二件半價」
必勝客即日起至12月31日，持悠遊卡/悠遊聯名卡至門市外帶，以悠遊卡功能付款享外帶9吋比薩「買一送一」(以價高者計費)；外帶6吋比薩第二件半價(以價低者為半價優惠計算)。

提醒大家，限持悠遊卡/悠遊聯名卡以悠遊卡功能扣款消費點購；6吋比薩第二個半價以較低者半價。若選擇加價餅皮之比薩，不論購買或是半價之比薩皆需依門市加價規範額外加價；9吋比薩買一送一以價高者計價，若選擇加價餅皮，不論購買或贈送，皆需依門市加價規範額外加價；菜單簡化期間（依門市公告為準）不適用此優惠；僅限外帶，優惠餐點口味限門市現有餐點口味。

▲暑假還沒過完，街口支付就幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；肯德基5塊雞桶澎湃套餐也只要333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客刷悠遊卡享小披薩「買一送一」，個人披薩「第二件半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

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