刷悠遊卡吃3大速食隱藏優惠！5款漢堡套餐下殺89元　披薩買一送一

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漢堡王暑假加碼推出全台首張「全通路最殺優惠」的限量經典悠遊卡，7月20日於門市販售，售價只要199元，隨卡即贈 200 元現金折價券（每張 50 元，共 4 張）；蝦皮商城也有獨家線上販售，限量5000張售完為止。
憑卡可享每日 10:30am 之後的臨櫃消費最殺折扣，共有5款超省套餐下殺 89 元，包括田園烤牛堡餐、雙起士培根牛肉堡餐、六塊雞塊餐、經典脆雞堡餐，還有隱藏版周一限定口味129「起司醬洋蔥圈烤牛堡」也只要89元（原價129元），最高限省40元。
📌肯德基：優惠代碼「23849」炸雞蛋撻餐115元
肯德基即日起至7月31日，使用悠遊卡/悠遊聯名卡於門市點餐時，告知優惠代碼「23849」，可享咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻優惠價115元（原價183元）；再送 香酥脆薯(中)或百事可樂(中)限量好禮2選1，限量1萬份。
提醒大家，限外帶、不適用外送；限正餐時段(10:30AM起供應)；僅限可使用悠遊卡付款之門市提供，結帳時須使用悠遊卡/悠遊聯名卡，以悠遊卡功能付款；台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用。
📌必勝客：小披薩「買一送一」！個人披薩「第二件半價」
必勝客即日起至12月31日，持悠遊卡/悠遊聯名卡至門市外帶，以悠遊卡功能付款享外帶9吋比薩「買一送一」(以價高者計費)；外帶6吋比薩第二件半價(以價低者為半價優惠計算)。
提醒大家，限持悠遊卡/悠遊聯名卡以悠遊卡功能扣款消費點購；6吋比薩第二個半價以較低者半價。若選擇加價餅皮之比薩，不論購買或是半價之比薩皆需依門市加價規範額外加價；9吋比薩買一送一以價高者計價，若選擇加價餅皮，不論購買或贈送，皆需依門市加價規範額外加價；菜單簡化期間（依門市公告為準）不適用此優惠；僅限外帶，優惠餐點口味限門市現有餐點口味。