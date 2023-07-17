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房貸人數狂減2成！房價還沒鬆動　專家：降幅未觸買方價格帶

▲今年全國1~4月新增個人房貸總人數共8萬2118人，與去年同期相比大幅下滑20.2%，但專家觀察發現房價還沒明顯鬆動，關鍵在降幅仍未觸買方價格帶。。（圖／資料照片）
▲今年全國1~4月新增個人房貸總人數共8萬2118人，與去年同期相比大幅下滑20.2%，但專家觀察發現房價還沒明顯鬆動，關鍵在降幅仍未觸買方價格帶。。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

央行自2020年年底到今年6月，共祭出五波不動產選擇性信用管制，依據聯徵中心資料，今年全國1~4月新增個人房貸總人數共8萬2118人，與去年同期相比大幅下滑20.2%，此外，全國1~5月買賣移轉棟數共計11萬2656棟，比去年同期少了21.3%，交易量及貸款人數皆明顯下滑。

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大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，政府健全房市政策不只有房市管制，還有平均地權條例子法及房地合一稅2.0，再搭配央行升息，在第五波房市管制前就已完全澆熄市場熱度，故第二戶限貸7成打到換屋族受到強力反彈，央行緊急推出排除條款，以期降低換屋者困擾。

▲全國新增個人房貸總人數及買賣移轉棟數與去年同期比較。（圖／住商不動產提供）
▲全國新增個人房貸總人數及買賣移轉棟數與去年同期比較。（圖／住商不動產提供）
打房政策一波波，不見價跌不罷手

綜觀近幾年買賣移轉棟數及新增房貸人數，都在2021年創造最高量，買賣轉棟數當年34.8萬棟，新增房貸人數30.5萬人，兩項數據也都在2022年下滑，買賣移轉棟數31.8萬棟、年減8.6%，新增房貸人數29.2萬人、年減4.2%。

郎美囡表示，各方數據顯示房市交易動能熄火，但房價尚未明顯鬆動，關鍵在於賣方降價幅度不到買方認知的價格帶，成交機率低，因此市場上僅見零星降價交易，尤其在中古屋市場不易形成區域型的價跌，回顧過去市場交易經歷，通常由整批新建案或區域中數個建案同步降價，才能凝聚出價格下拉的力道，這或許也是此次囤房稅改革拉高建商餘屋稅率的緣由。

▲近4年全國新增個人房貸總人數及買賣移轉棟數變化。（圖／住商不動產提供）
▲近4年全國新增個人房貸總人數及買賣移轉棟數變化。（圖／住商不動產提供）
避免管制誤殺，切結書解套

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，政府為健全房市推動多項政策，立意良善，但過去央行的不動產選擇性信用貸款也曾誤殺換屋族，當時也使用簽切結方式解套，這次第二戶貸款限制便以相同方式操作，而夫妻兩人也可透過配偶貸款解套，然而銀行端尚未擬出切結書作業流程，提醒買方簽約前務必先詢問銀行現行規定及貸款條件，避免資金不足的窘境。

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