716遊行／居住正義靠租屋補助？崔媽媽揭房東「2狠招」擋房客申請

「王小姐」深V挺716遊行？　又被錯認！IG網紅：我不是那個王小姐

▲716「公平正義救台灣」遊行，有眼尖網友指因租屋糾紛暴紅「王小姐」曬深V到場支持。但照片當事人澄清說「我不是那個王小姐」 。（圖／翻攝當事人臉書）
▲716「公平正義救台灣」遊行，有眼尖網友指因租屋糾紛暴紅「王小姐」曬深V到場支持。但照片當事人澄清說「我不是那個王小姐」 。（圖／翻攝當事人臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

716遊行「公平正義救台灣」據警方統計共吸3萬人到場！人群中一名穿深V上衣、大露姣好身材的白膚口罩正妹，讓人眼睛一亮，照片被轉載到臉書社群，高喊「王小姐是對的」，誤認是先前因租屋糾紛暴紅的護理師「王小姐」。被錯認的當事人其實是名擁有2萬粉絲的IG網紅「月月」，她現身留言澄清「我不是那個王小姐」。

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原PO誤把「月月」當「王小姐」，將其頭綁寫著「公平正義」布條、手持「公平正義」小扇的照片，上傳至臉書「爆廢公社二館」，寫道「王小姐是對的，今天有誰也在現場呢？」照片中月月雖然戴著口罩，但水汪汪的大眼睛，以及令人害羞的事業線，仍引起關注。

▲IG網紅「月月」到場挺716遊行 。（圖／翻攝當事人臉書）
▲IG網紅「月月」到場挺716遊行 。（圖／翻攝當事人臉書）
月月」也在留言串中笑回：「我不是那個王小姐。」她昨參加完716遊行後，也在臉書上寫下心得，「今天大家辛苦了，也認識到新朋友，現場其實人很多，也不少父母帶小孩一起參加，看著也蠻感動的」。

▲「月月」（左）在IG上擁有2萬人追蹤 。（圖／翻攝IG@yuehyueh_wang）
▲「月月」（左）在IG上擁有2萬人追蹤 。（圖／翻攝IG@yuehyueh_wang）
無獨有偶，日前桃園也有名美妝部落客被誤認是「王小姐」，導致近期交友暴增，她先後在臉書、Instagram發限時動態澄清「最近我臉書被加爆，抱歉我不是王小姐啦」，但因為長得太正仍擋不住網友砰砰狂跳求認識的決心，鄧家華也對她送出交友邀請，還留言說「我會保護妳」，讓她感到心好累。相關報導：「我不是王小姐」桃園妹被認錯交友暴增　鄧家華喊：王小姐是對的

▲同樣住桃園、胸口有刺青的美妝部落客王希，被誤認成是租屋糾紛的「王小姐」，導致臉書好友邀請暴增。（圖／翻攝王希臉書）
▲同樣住桃園、胸口有刺青的美妝部落客王希，被誤認成是租屋糾紛的「王小姐」，導致臉書好友邀請暴增。（圖／翻攝王希臉書）

回顧事件起因，「王小姐」日前在臉書社團「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，表示租屋處鍛造鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，但房東卻執意要她付2萬5000元的換門費用。

「王小姐」受訪後，亮麗外型美暈網友，掀起「王小姐是對的」支持運動，就連網紅「權證小哥」也特定跑到她任職的中醫診所朝聖，曝光「王小姐」護理師美照。不過，這位「王小姐」本人其實姓莊，因名字有「琋」字，臉書名稱才會拆開使用，因此被誤以為姓王。相關報導：房東逼吞2萬5鐵門費！正妹房客正面、職業曝　眾喊：王小姐是對的

▲桃園龜山「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲桃園龜山「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」。（圖／翻攝王小姐臉書）

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