「王小姐」深V挺716遊行？ 又被錯認！IG網紅：我不是那個王小姐
716遊行「公平正義救台灣」據警方統計共吸3萬人到場！人群中一名穿深V上衣、大露姣好身材的白膚口罩正妹，讓人眼睛一亮，照片被轉載到臉書社群，高喊「王小姐是對的」，誤認是先前因租屋糾紛暴紅的護理師「王小姐」。被錯認的當事人其實是名擁有2萬粉絲的IG網紅「月月」，她現身留言澄清「我不是那個王小姐」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO誤把「月月」當「王小姐」，將其頭綁寫著「公平正義」布條、手持「公平正義」小扇的照片，上傳至臉書「爆廢公社二館」，寫道「王小姐是對的，今天有誰也在現場呢？」照片中月月雖然戴著口罩，但水汪汪的大眼睛，以及令人害羞的事業線，仍引起關注。
「月月」也在留言串中笑回：「我不是那個王小姐。」她昨參加完716遊行後，也在臉書上寫下心得，「今天大家辛苦了，也認識到新朋友，現場其實人很多，也不少父母帶小孩一起參加，看著也蠻感動的」。
無獨有偶，日前桃園也有名美妝部落客被誤認是「王小姐」，導致近期交友暴增，她先後在臉書、Instagram發限時動態澄清「最近我臉書被加爆，抱歉我不是王小姐啦」，但因為長得太正仍擋不住網友砰砰狂跳求認識的決心，鄧家華也對她送出交友邀請，還留言說「我會保護妳」，讓她感到心好累。相關報導：「我不是王小姐」桃園妹被認錯交友暴增 鄧家華喊：王小姐是對的。
回顧事件起因，「王小姐」日前在臉書社團「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，表示租屋處鍛造鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，但房東卻執意要她付2萬5000元的換門費用。
「王小姐」受訪後，亮麗外型美暈網友，掀起「王小姐是對的」支持運動，就連網紅「權證小哥」也特定跑到她任職的中醫診所朝聖，曝光「王小姐」護理師美照。不過，這位「王小姐」本人其實姓莊，因名字有「琋」字，臉書名稱才會拆開使用，因此被誤以為姓王。相關報導：房東逼吞2萬5鐵門費！正妹房客正面、職業曝 眾喊：王小姐是對的。