高雄買房「小宅化」！25坪以下賣超夯　背後原因與這「兩點」有關

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近幾年全台房市相當火熱，過去熱銷產品以大坪數為主，但近幾年國人購屋愈來愈傾向買小宅，除了雙北「小宅化」愈來愈明顯，這股趨勢也吹往南台灣的高雄。根據內政部不動產平台資料顯示，高雄市今年第一季平均買賣面積為32.56坪， 若只看特定熱門的行政區，更可以看出大家愛買小宅的趨勢。
首先是區域內有多家科技廠的前鎮區，今年第一季共計有45%的交易落在25坪以下；高雄市人口第二大區的三民區，今年第一季共計有59%的交易落在25坪以下。以高雄市人口密度最高的新興區為例，今年第一季有34.88%的交易落在15坪以下；至於隔壁的前金區，今年第一季則有44.44%的交易落在15坪以下，顯示小坪數的套房產品在人口密集區相當受歡迎。
小宅超夯2關鍵：低總價好入手、每戶人口數下降
高雄近幾年隨著科學園區、台積電設廠、捷運輕軌建設等話題，雖然帶動產業進駐與就業人口，但同時土地雨與營建成本也因此上升，也順勢把整體房價往上推，大坪數產品價格更高，為了減輕購屋壓力，民眾轉而購買小坪數低總價的產品。
而高雄建商也看準此趨勢，近幾年像是預售、新成屋建案，清一色以小宅產品為主，剛才所提到的新興與前金區，區內大部份屋齡新的建案，幾乎都來自土地整合或危老改建，由於這些新建案的基地面積不大，自然會以低總價民眾好入手的小宅為主。
房地產短期看經濟，長期看人口，近幾年全台人口快速老化加上少子化趨勢，根據內政部統計月報指出2023年4月每戶人口數僅2.55人。現代多人多為2、3人小家庭甚至獨居，影響民眾購置房產的需求改變，加上少部分長輩因退休生活需要，由於家裡子女不見得同住，居住人數變少，會把原本住的公寓或透天厝，換成坪數小、但生活機能較好的大樓，例如距離市中心或醫院較近的電梯大樓。
此外，近幾年高雄積極推動地方創業，吸引北漂年輕人回流，進而帶動當地房產需求，這些返鄉工作的年輕人為了工作方便以及希望保有個人空間，大多會選擇購買小宅自住。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，雖然小宅有著低總價的優勢，但不代表坪數單價低，且有許多銀行不提供購買小坪數的房貸或是提供的貸款成數較低，因此在購買前，必須先衡量自備款是否充足；此外，也須考量小宅扣除1/3公設後，剩下的實際室內面積是否符合自身需求，董家菱表示，也有不少人在婚後如果需要較大的生活空間後，將資產活化把原本的小宅出租，自己則搬到較大的空間維持生活的品質。