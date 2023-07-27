颱風蔬菜啥時最貴？農糧署：葉菜第2周漲339%是顛峰　買這6類最省

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不過，進入第3周以後，因部分產區蔬菜逐漸恢復生產，市場到貨量略增，價格上漲趨緩，惟產地可採收量尚不穩定；進入第4周以後，產地短期葉菜迅速恢復採收供應，到貨增加交易價格趨於回穩，薔蜜颱風時甚至較第3周價格下跌。
在整體蔬菜部分，農糧署指出，批發市場交易價格在災後第1周平均漲幅約在10%至40%間，推測是受到預期心理因素影響；進入第2周交易，價格持續上揚，約較災前1周上漲 30%-90%； 進入第3周週交易價格達到最高 ，漲幅約達 100%；至第4周以後，價格上漲幅度逐漸趨緩，推測主要因短期葉菜類逐漸恢復供給所致。
營養師蔡宜庭分享，颱風天前後可以選擇以下6大類蔬菜食材，既省錢又健康。
📌根莖類食材：通常可以保存比較久，價格相對平穩不受颱風天影響。這類食材有：胡蘿蔔、南瓜、地瓜、馬鈴薯、洋蔥、山藥、芋頭等。其中胡蘿蔔、洋蔥是蔬菜類的食材，而南瓜、地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭則是全榖雜糧類食物！
📌芽菜類食材：黃豆芽、綠豆芽、苜蓿芽種植方式較不容易受颱風或風雨影響，也是很棒的蔬菜選擇。
📌瓜類食材：夏天是瓜類蔬果的產季，跟葉菜類相比，價格相對會比較便宜一些。不過，颱風來襲前後，瓜果類也還是會有些漲幅，建議可以提前先購買！這類食材有：大黃瓜、絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等。
📌菇類和木耳：菇類、黑木耳、白木耳屬於室內栽植，價格比較不會受到颱風影響！
📌冷凍蔬菜：很多人會認為蔬菜就是要吃新鮮的，但其實經過殺菁和急速冷凍的冷凍蔬菜，同樣可以保留營養，常見的冷凍蔬菜包含：冷凍青花菜、冷凍秋葵、冷凍四季豆、冷凍玉米筍、冷凍菠菜等。
📌乾貨：紫菜、海帶芽、乾香菇、乾木耳等乾貨蔬菜，耐放、貯存的時間長！可以用海帶芽做涼拌料理，紫菜、海帶芽可以煮湯，但要注意有些乾貨類食材鈉含量較高，例如：菜脯。
要是買了「貴桑桑」的蔬菜回家，要讓其發揮最大價值，達人教「以菜養菜」，高麗菜、莧菜都可以在家「無限繁殖」，主婦們一定要學起來。相關報導：颱風天菜價漲！高麗菜、莧菜自家「無限繁殖」法公開 主婦學起來
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