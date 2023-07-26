颱風天菜價漲！高麗菜、莧菜自家「無限繁殖」法公開 主婦學起來
杜蘇芮颱風陸上颱風警報已發，各地漸現風雨！受到颱風預期心理影響，菜價早已出現漲幅，據台北農產運銷公司統計，昨（25）天蔬菜平均批發價來到每公斤45.4元，漲幅逾1成，創下近半年新高。買了「貴桑桑」的蔬菜回家，要讓其發揮最大價值，達人教「以菜養菜」，高麗菜、莧菜都可以在家「無限繁殖」，主婦們一定要學起來。
記者徐銘穗/綜合報導
媒體記者昨（25）至北市濱江市場直擊，高麗菜上周每台斤40元，但這周已漲到每台斤43元，大陸妹漲勢更是驚人，上周每台斤40元，這周已經來到每台斤55元，漲幅將近4成。
一顆約籃球大的高麗菜，現在颱風天要價破200元，但3月盛產時一顆只要25元，價差超大，這分量4口之家最多4餐就吃完，該怎麼讓它發揮最大效益？曾有達人分享，只要保留高麗菜莖部，將整顆高麗菜放在水盆上，「根部放水給它吸收，可以保存很久」，要煮時再撕下足夠分量的菜葉即可，高麗菜莖部會長出根，約3天換一次水，顧得好的話還會長出新芽。
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有網友曾進行高麗菜再生「土耕」與「水耕」對照實驗，發現土耕容易出現蟲蟲危機，水耕則要注意維持水的新鮮度，「每天勤換水並用湯匙挖除潰爛部分」，實測發現不僅剖半、1/4高麗菜能再生，就連只剩莖部也是可以長出根，無限繁殖。
此外，農糧署日前也在臉書分享莧菜「無限繁殖」大法，表示從市場買回帶根的莧菜後，只要將其從根部向上取約10公分處切斷，將半部可用來料理炒菜，下半部則能當菜苗種入盆器中，「約2~3周便能體驗採收的樂趣」。
農糧署提醒，種莧菜時要先將盆栽放入培養土，再以每棵間距10公分挖開小洞，隨後將莧菜根種入，並記得澆水、曬太陽，大約2至3周就可以採收。而在採收時，也要注意「使用剪刀採收，嫩莖部分不要連根拔起」，並在採收後，進行施肥，就可完成莧菜在家「無限繁殖」的循環。
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