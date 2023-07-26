▲ V8 最後的怒吼，JAGUAR F-TYPE V8 排氣聲浪典藏於大英圖書館

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典藏的音檔於 Jaguar 蓋登工程中心的半消音室內進行錄音，該空間是用來開發和測試 Jaguar 車款精密度和音質的專業隔音室。這裡同時也是最初調教 F-TYPE 排氣聲浪的場所。Jaguar R 75 Coupé 在此進行了多次換檔和加速衝刺，最終錄製完成 30 秒和 50 秒的錄音檔。
Jaguar 資深聲音工程師查爾斯·理查森（Charles Richardson）表示：「歸功於我們對整個動力系統進行的精細優化工作，F-TYPE V8 機械增壓引擎具備了獨有的聲浪，尤其是進氣和排氣系統，在我們首次推出此車款之前，我們進行了超過 85 次的測試與改良，並且一直在不斷進行改進。」
「這項工作的成果除了創造親自駕駛 F-TYPE R 75 時所感受到的聲浪，此外我們希望能夠傳承給後代。將其存檔在英國國家圖書館使我們能夠實現這一點，對此我們感到非常自豪。」
這款 V8 引擎的經典聲浪將被保存在世界各地的機構中，使全球喜愛這著名轟鳴聲的車迷朋友可以永久紀念。
作為錄音使用的車款是一部 2024 年式的 F-TYPE R 75 Coupé，這是一款特殊款車型，為慶祝 F-TYPE 的最後一個車型年份和 Jaguar 跑車發展 75 周年而推出。這款特殊款車型搭載全時四輪驅動，其 5.0 L V8 機械增壓引擎可產生 575PS 和 700Nm 的最大動力輸出，並在短短 3.5 秒內完成 100km/h 加速，電子限速高達 300km/h（186mph）。
英國國家圖書館的野生動物與環境音效策展人謝麗爾·蒂普（Cheryl Tipp）表示：「我們很高興能夠為全球喜愛 Jaguar 的車迷朋友們保存 F-TYPE V8 引擎的錄音。隨著這具引擎生產接近尾聲，其獨特的聲音將被保存，並與其他今天已無法聽到的聲音一起成為國家檔案館的一部分。」
這段 30 秒和 50 秒的錄音檔從引擎啟動開始，伴隨著渾厚的轟鳴聲持續提升轉速，直至高轉時展現出獨有的激情聲浪並逐漸收油穩定回到怠速區間，八缸引擎特有的聲音輕輕暗示了車輛的性能潛力。此外，在聲音室內的運行過程中，也模擬了 F-TYPE 多種不同的聲音特性。
當 F-TYPE 加速時排氣系統中的閥門將會打開改變了排氣的路徑，從而釋放出 F-TYPE 獨特駕馭體驗中的標誌性咆哮聲。
閱聽者可聽到 8 速手自排變速箱換檔時清晰的升檔和降檔運行，以及四個排氣管在減速時發出的獨特渾厚排氣聲浪，這些是 F-TYPE 以駕駛為導向所打造的獨特駕馭樂趣之一。F-TYPE 的絕美跑車聲浪未來將可在英國國家圖書館的網站上查閱聆聽。