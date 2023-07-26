▲ 售價 1,658 萬起，McLaren 750S 正式強推台灣市場！

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McLaren 750S Coupe最輕重量為1,277 kg，馬力重量比為587PS/tonne，較同級距車款增加22PS的馬力重量比優勢，750S Spider的設計同樣以輕量化工藝為核心，使用單片收折式硬頂車頂（RHT）、翻覆保護系統和客製化碳纖維單體後上部結構，最輕車重為 1,326 kg。為成就輕量化並突破動力表現，750s標配碳纖維賽車桶椅，以及McLaren首次於量產車款中配置極輕量化10輻鍛造輪圈，零組件的減輕包含賽車座椅對比720S的標準座椅少17.5 kg、輪圈則減少13.8 kg，儀表顯示器減低1.8kg，擋風玻璃減輕1.6 kg，造就750S對比720S減重30公斤之譜。
性能部分，搭載4.0升V8雙渦輪增壓M840T引擎，最大馬力峰值為750PS與800Nm扭力，0-100km/h加速時間為2.8秒，0-200km/h加速時間為7.2秒（Spider 7.3秒），優化的七速變速箱系統與齒比配置，加速時可得到更流暢的表現。750S承襲McLaren 傳奇車款P1 經典設計為靈感，配置單一中置的雙出排氣系統，透過訂製的引擎支架調校，引擎在高速運轉時發出獨特音調和聲浪，人車情感聯結無可取代。
McLaren秉持以駕駛者為導向的設計，全車標準配備較720S大幅升級，以輕量化為核心，標配Turbine 極輕量10輻鍛造銀色輪圈，是McLaren打造有史以來最輕量的輪圈，而座椅更採用原先於720S需列為選配的碳纖維賽車桶椅，競技氛圍環繞其中；內裝標準音響升等為Bowers & Wilkins為750S開發的12支揚聲器，而為更符合使用者情境，實用及安全標準配備較720S更為完整，包含360度環景停車輔助、Apple Carplay® 及僅需4秒即可完成一鍵式車身揚升系統，享受充滿激情的駕馭感受之餘，無須與日常實用性妥協。
McLaren於750S車款中首次導入McLaren Control Launcher（MCL）全新個人化快捷鍵功能，MCL讓駕駛者儲存專屬的動態偏好，將喜愛的空氣動力、操控、動力系統和變速箱設置的組合模式儲存，只要按下MCL按鈕即進入專屬模式；而第二代McLaren 資訊娛樂系統提供駕駛者更加便利的功能，8吋新式中央控制面板內建Apple CarPlay®、倒車顯影和環景系統，完整的駕駛輔助功能提升使用感受再升級。
750S推出三款車色包含 Ice White、Mantis Green及Tanzanite Blue，豐富色彩選擇滿足每一種想像；750S 內裝標配黑色Alcantara，另有Performance和TechLux兩種內飾主題，Performance純粹駕馭風格內裝使用Alcantara和Nappa皮革搭配，Techlux科技豪華風格內裝為全Nappa皮革，全車採用頂級音響品牌，昇華感官享受。
750S Spider延續720S Spider車款的透明飛拱式C柱設計，可引導氣流通過後方頂篷並提升視線可見度，單片收折式硬頂車頂(RHT）在車速最高達50km/hr 之下，可於11秒內完成開啟或關閉，額外選配電控變色玻璃車頂，增添光影變化之餘，打造與車室外環境合一的奢華感受。
750S在車頭部分更為低伸，並具有較720S延伸的前保桿，銳利狹窄的頭燈進氣口設計，搭配全新側裙進氣口和後輪拱通風口，提升散熱功效和氣流導引。車身後側也依照空力科技修改調整，包括加長的後葉子板，將空氣導流至角度更高且加大的碳纖維主動式尾翼；加大主動式尾翼由McLaren複合材料中心(MCTC)特別為750S打造而成，在高速轉彎時增加下壓力，提高高速煞車時的穩定性並縮短煞車距離，在直線加速時自動降低風阻，運用品牌優化的空氣力學設計提升動態性能。
750S可選用源自McLaren Senna系統的陶瓷碟盤和單體卡鉗、新式煞車制動器和真空泵，與受F1啟發的集成卡鉗冷卻技術，為導入更多賽車元素，可選配超輕量碳纖維賽車桶椅、賽道取向的倍耐力P ZERO Trofeo R輪胎和鈦合金螺栓。
750S碳纖維單體結構創造近360度的全景視野，低伸的前檔結構、超薄A柱和透明玻璃C柱設計，有利於自然光進入車廂，並提供清晰的駕駛視野；專屬打造的環境氣氛燈在夜間仍可保有座艙設計細節，充滿機械感與賽道熱血的細膩感受。
McLaren 首款量產油電混合車款Artura齊聚現場，與750S 同屬Supercars車系，完善的產品佈局滿足對駕馭有不同需求的車主們。McLaren Artura 配載3.0升 V6 引擎，結合軸向電磁馬達的綜效馬力最高達680PS、最大 720Nm扭力的性能水準，純電模式下可行駛31KM，符合日常都會駕馭的需求，Artura擁有全新開發的 MIS II資訊娛樂系統及高解析度螢幕，適配智慧型手機連接及導航系統；全新主動式駕駛輔助系統，包含智慧型定速巡航暨全速域跟車系統、車道偏離警示、自動遠光燈切換以及路牌辨識，將 Artura與日常生活風格完美結合。
同時，McLaren台灣將展示中心獨有的車輛即時選配系統MARC完美移植至Artura展示區，所有貴賓都可打造獨一無二的McLaren 車款，包含外觀車色、輪圈樣式及空力與碳纖維套件，內裝主題、皮革及縫線等細節，提供最擬真的選配體驗。
750S Coupe 及Spider台灣基本車價為1658萬元及1788萬元，而McLaren 750S 將於8/3 - 5於McLaren 高雄展示中心限時展出，敬邀各位貴賓親臨鑑賞750S。