越南充滿「這國人」！趕超台灣新南向 特殊現象引熱議
越南經濟正逐漸起步，包含廣達在內的台灣六大代工背後的集團都在越南設廠，和碩集團與越南電信 (Viettel) 也宣佈將共同建置越南首座5G智慧工廠。雖然近期面臨工廠斷電問題，且日本企業也質疑官方數據灌水，不過美國、日本、歐洲、韓國和台灣的企業仍認真開拓新南向市場。近期有台灣民眾在查找越南旅遊資訊時，發現超多人提到韓國，引發網友們熱議原因。
國際中心賴正琳／綜合報導
一名網友在PTT發文，表示最近在看越南旅遊相關資訊，很多網友都評論當地有很多韓國人，於是他想問原因是什麼？許多網友們紛紛留言：「主要是三星等財團帶隊去開發越南」、「韓國新南向做得很完整」、「台灣過去都是中小企業那種」、「台灣都是自立自強，沒有很大規模的」、「很多韓國把中國工廠搬過去的」和「三星、現代直接弄一個大工廠，員工還要去」。
根據三星集團公布的資料顯示，去（2022）年底啟用的越南研發中心是首座由全球企業設立的大規模研發中心，這座研發中心造價2200萬美元、共有16層樓，約有2200名研究員在這裡工作。三星集團會長李在鎔說：「這座越南三星研發中心，將有助加強越南的工業競爭力，也將有助改善韓國和越南的關係。」韓國財閥集團帶頭開發新南向，讓韓國人的數量在東南亞頓時增多。