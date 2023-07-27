▲ Audi House of Progress Taipei 品牌概念店展演倒數計時！

Audi House of Progress Taipei品牌概念店自7月8日展出至今，舉辦了各類型的講座與體驗活動，完整呈現「永續、動能、科技與美學」的品牌價值，並透過展示Audi urbansphere concept 概念車呈現Audi對未來移動的願景，截至目前為止已經吸引超過數千人到訪。而隨著Audi House of Progress Taipei的開幕，四環純電新成員－Audi Q8 e-tron車系亦同步於7月展開預售，雙週已累積超過100台訂單佳績。
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台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）強調：「台灣奧迪秉持品牌Vorsprung 策略目標，致力於每個接觸點創造最佳顧客服務體驗，我們透過Audi House of Progress Taipei品牌概念店帶來完整的顧客體驗，邀請顧客與Audi一起拓劃未來。不僅如此，過去幾年四環品牌的市場回饋與能見度已卓越提昇，因此台灣奧迪將持續在台灣各地區，尤其是台北，設立新的銷售和售後服務經銷據點。目前我們正與許多優秀的潛在合作夥伴洽談中，也歡迎更多有興趣的投資者與我們聯繫。台灣奧迪將攜手所有經銷商夥伴共同致力於拓展銷售渠道及提升服務品質，以客戶為中心作為品牌發展核心。」
Audi House of Progress Taipei 品牌概念店期間限定展出至7月30日止，歡迎全台車迷朋友把握難得機會，今夏一同探索未來永續移動的面貌。