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Vespa Primavera 125 發表，推薄荷綠主打色，售價 14.5 萬

▲ Vespa Primavera 125 發表，推薄荷綠主打色，售價 14.5 萬
▲ Vespa Primavera 125 發表，推薄荷綠主打色，售價 14.5 萬

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2023年式Vespa Sprint & Primavera新色家族成員-- Vespa Primavera，以符合台灣七期環保法規的125 cc引擎版本於本月正式在台登場了！由清爽俏麗的主打色「薄荷綠」領軍亮相。此外，為了體現Vespa象徵的義式生活格調及不凡品味，凡自2023年8月1日起掛牌交車的2023年式Vespa Sprint & Primavera標準版及S版車型，還加碼贈送專屬交車禮「Vespa X CAFÉ!N咖啡禮盒」，限量送完為止。首批到港的Vespa Primavera 125新車已於Vespa全台授權經銷門市與Vespa官方商城正式開賣，喜歡Primavera的車迷朋友，絕對不能錯過！

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史上第一台Vespa Primavera首次於1967年在義大利米蘭亮相，初登場之時，即以輕巧、靈活、高機動性的特點風靡全世界，並且成為革命性的經典車款。如今，承載了超過半世紀的歷史，Primavera車型仍然維持其雋永典雅的圓型頭燈、時尚迷人的車身曲線，並且隨科技演化與時俱進，持續以優雅摩登的姿態，陪伴著全球無數的車迷與愛好者。

延續了經典之美，2023年式標準版Vespa Primavera以125 cc引擎版本於今年夏季正式優雅回歸，特別選定清爽沁涼色「薄荷綠Green Relax」作為其主打車色；此外，更有沉穩內斂的「靛海藍Blue Deep」首次加入Primavera車型，全車型共五款車色，讓每種個性與風格的自由靈魂都可擇其所愛，找到最適合自己的Vespa Primavera。於內裝上，Primavera 125 i-get ABS升級搭載了歐盟環保法規五期i-get引擎科技，具備更優秀的油耗表現，並新增引擎熄火開關、車輛傾倒感知器、排氣管前端防燙蓋等多項升級功能；採用12吋五輻鋁合金輪框與特色的前單搖臂懸吊系統、ABS 防鎖死煞車系統、LED頭尾燈與日行燈，以及晶片防盜系統，提供穩定且安全的行駛性能，讓騎士可以享受更平穩、順暢且舒適無憂的騎乘體驗，時時刻刻都延續著生動和優雅的義式生活風格。

為傳遞Vespa一直以來代表的義式生活風格，Vespa以聞名全球的義大利咖啡文化為靈感，首度與簡約時髦風格著稱的「CAFÉ!N 硬咖啡」跨界合作，推出「Vespa X CAFÉ!N咖啡禮盒」作為Vespa專屬的購車交車禮；凡自2023年8月1日起掛牌交車之 2023 年式 Vespa Sprint & Primavera 標準版與S版車型，不分車色，皆可加碼獲得Vespa X CAFÉ!N咖啡禮盒乙份，數量有限，送完為止。此外，Vespa也特別打造了一輛獨具色彩風格的「Vespa行動咖啡車」，並供應CAFÉ!N的高品質咖啡飲品；Vespa行動咖啡車會隨時驚喜現身於Vespa的各大活動中，更多相關資訊，請隨時關注Vespa官方社群消息。

總代理太古運通正式宣布新年式Vespa Primavera 125 i-get ABS歐盟五期新車售價為NT$148,000元，主打色「薄荷綠」更享有特別色優惠價NT$145,000元；首批到港新車已於全通路正式上市，並同步推出購車優惠方案，喜歡Vespa的車迷朋友，歡迎洽詢Vespa全台授權經銷實體門市，或上Vespa官方商城〔註1〕享受最便捷的線上購車體驗，輕鬆一鍵入手夢幻美車。

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