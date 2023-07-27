▲ Vespa Primavera 125 發表，推薄荷綠主打色，售價 14.5 萬

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延續了經典之美，2023年式標準版Vespa Primavera以125 cc引擎版本於今年夏季正式優雅回歸，特別選定清爽沁涼色「薄荷綠Green Relax」作為其主打車色；此外，更有沉穩內斂的「靛海藍Blue Deep」首次加入Primavera車型，全車型共五款車色，讓每種個性與風格的自由靈魂都可擇其所愛，找到最適合自己的Vespa Primavera。於內裝上，Primavera 125 i-get ABS升級搭載了歐盟環保法規五期i-get引擎科技，具備更優秀的油耗表現，並新增引擎熄火開關、車輛傾倒感知器、排氣管前端防燙蓋等多項升級功能；採用12吋五輻鋁合金輪框與特色的前單搖臂懸吊系統、ABS 防鎖死煞車系統、LED頭尾燈與日行燈，以及晶片防盜系統，提供穩定且安全的行駛性能，讓騎士可以享受更平穩、順暢且舒適無憂的騎乘體驗，時時刻刻都延續著生動和優雅的義式生活風格。
為傳遞Vespa一直以來代表的義式生活風格，Vespa以聞名全球的義大利咖啡文化為靈感，首度與簡約時髦風格著稱的「CAFÉ!N 硬咖啡」跨界合作，推出「Vespa X CAFÉ!N咖啡禮盒」作為Vespa專屬的購車交車禮；凡自2023年8月1日起掛牌交車之 2023 年式 Vespa Sprint & Primavera 標準版與S版車型，不分車色，皆可加碼獲得Vespa X CAFÉ!N咖啡禮盒乙份，數量有限，送完為止。此外，Vespa也特別打造了一輛獨具色彩風格的「Vespa行動咖啡車」，並供應CAFÉ!N的高品質咖啡飲品；Vespa行動咖啡車會隨時驚喜現身於Vespa的各大活動中，更多相關資訊，請隨時關注Vespa官方社群消息。
總代理太古運通正式宣布新年式Vespa Primavera 125 i-get ABS歐盟五期新車售價為NT$148,000元，主打色「薄荷綠」更享有特別色優惠價NT$145,000元；首批到港新車已於全通路正式上市，並同步推出購車優惠方案，喜歡Vespa的車迷朋友，歡迎洽詢Vespa全台授權經銷實體門市，或上Vespa官方商城〔註1〕享受最便捷的線上購車體驗，輕鬆一鍵入手夢幻美車。